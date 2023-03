moto g73 und moto g53 bis Juni 2023 exklusiv bei Drei in Österreich verfügbar

Lenovo und Drei Österreich schließen eine langfristige Partnerschaft zum Vertrieb von Motorola Smartphones sowie Lenovo Produkten – zum Start bietet Drei bis Juni 2023 betreiberexklusiv in Österreich die Motorola Smartphones moto g73 5G und moto g53 5G mit seinen unlimitierten Smartphone-Tarifen an.

Das moto g73 5G

Das moto g73 5G ist das ultimative Gerät, um perfekte Bilder zu machen – selbst die schwierigsten Lichtverhältnisse sind kein Hindernis für dieses fortschrittliche 50-MP-Kamerasystem. Dank der Ultra-Pixel-Technologie werden bei schwierigen Lichtverhältnissen alle vier Pixel der Kamera zu einem großen 2.0um-Ultra-Pixel zusammengefasst. Das Ultra-Weitwinkel-Objektiv fängt ein, was das menschliche Auge sieht, und schafft es, 4x mehr von der Szene ins Bild zu bringen als ein Standardobjektiv. Das Makro-Vision-Objektiv bringt Nutzer 4x näher an das Geschehen heran und fängt die kleinsten Details ein. Und die Tiefenkamera macht es einfach, alltägliche Fotos in professionell wirkende Porträts zu verwandeln.

Motorola hat dafür gesorgt, dass das moto g73 5G dank des MediaTek Dimensity 930-Chipsatzes das Beste aus 5G-Geschwindigkeiten herausholt, um mit dem modernen Leben Schritt zu halten. Dank der 5G-Kompatibilität erfolgen Downloads blitzschnell, ohne dass man sich Sorgen um die Akkulaufzeit machen muss. Auch das Hin- und Herwechseln zwischen Apps ist mühelos möglich. Damit alles reibungslos läuft ist das Gerät mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet – dadurch können gleichzeitig Informationen gespeichert und mehrere Apps problemlos im Hintergrund laufen.

Das moto g53 5G

Um die volle Bandbreite der 5G-Netzwerke zu nutzen, wird das moto g53 5G von der Snapdragon® 480+ 5G Mobile Platform angetrieben. So werden zum Beispiel Serien in wenigen Sekunden heruntergeladen oder Videos unterbrechungsfrei gestreamt. Das 6,5-Zoll-Display mit 120 Hz bietet eine atemberaubende Darstellung und eignet sich perfekt für Unterhaltungszwecke wie Streaming, Chats und Gaming. Und dank seines leistungsstarken 5000-mAh-Akkus muss man sich um die Akkulaufzeit keine Sorgen machen.

„Motorola hat sich in den vergangenen Jahren neu formiert und die Konsequenz, mit der wir diese Neuausrichtung umsetzen zeigt weltweit bereits Erfolge“, sagt Björn Simski, Director und General Manager Motorola DACH. „Neben sehr erfolgreichen Märkten in Süd- und Mittelamerika konnten wir im vergangenen Jahr auch in den USA auf Rang drei vorstoßen. Zusammen mit Drei starten wir jetzt auch in Österreich neu durch und werden mit unserer Konsequenz gemeinsam erfolgreich sein.“

Seit Anfang März unterstützen alle neuen Drei Unlimited Vertragstarife 5G. Zusätzlich hat Drei die neuen Handytarife mit unlimitierten Datenvolumina ausgestattet. Somit können Kunden für weniger als 25 Euro monatliches Grundentgelt, inklusive Handy, auf einen unlimitierten 5G Zugang wechseln. Damit senkt Drei die Kostenhürde für den Umstieg auf unlimitiertes 5G und bringt 5G von der Luxusnische in den Massenmarkt.

Das neue moto g73 5G ist bei Drei ab 31. März 2023 in Kombination mit dem Unlimited S um 0 Euro erhältlich. Das neue moto g53 5G folgt im April. Mehr auf www.drei.at/neues-motorola

Moto Secure und Family Space

Sowohl das moto g73 5G als auch das moto g53 5G werden mit Thinkshield for Mobile ausgeliefert, einer zusätzlichen Sicherheitsebene, die den Schutz auf jeder Ebene vom Hersteller bis zum Telefon verbessert. Damit Verbraucher alle Sicherheitsfunktionen voll ausschöpfen können, hat Motorola diesen Geräten die neue Moto Secure App hinzugefügt. Mit Moto Secure lassen sich die Netzwerksicherheit verwalten, App-Berechtigungen kontrollieren, und sogar ein geheimer Ordner für die sensibelsten Daten kann erstellt werden. Nutzer können darauf vertrauen, dass ihre heruntergeladenen Dateien sicher sind und sogar eine zusätzliche Schutzebene hinzufügen – Moto Secure beinhaltet alles, was notwendig ist, um mögliche Risiken in Schach zu halten.

Mit diesen Geräten bietet Motorola auch den Family Space an, ein sicheres Umfeld, in dem Kinder lernen und spielen können. Mit Family Space können Eltern die Bildschirmzeit begrenzen, kontrollieren, welche Apps zugänglich sind, und sogar mehrere Profile erstellen, um gesunde digitale Erfahrungen zu fördern, unerwünschte oder ungeeignete Inhalte von den Kleinen fernzuhalten und jedem die Möglichkeit zu geben, die Welt auf eigene Faust zu entdecken.