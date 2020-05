Monstrum digital für Switch, PS4 und XBO erhältlich

Run Baby, run – SOEDESCO veröffentlichten nun das Survival-Horror-Game Monstrum in digitaler Form für die Switch, PS4 und Xbox One.

Erwartet das Unerwartete

In Monstrum müsst ihr einem verfallenen Frachtschiff aus den 70er-Jahren entkommen, während ihr von einem schrecklichen Monster gejagt werdet, das die verlassenen Korridore durchstreift. Das Spiel setzt auf umfassende prozedurale Generierung: Die Räume und Wege des Schiffs sind in jedem neuen Spiel anders. Durch die Kombination mit einem zufallsgenerierten Monster, das euch aktiv sucht, müsst ihr euch auf das Unerwartete vorbereiten, während ihr durch eine düstere Umgebung zieht, die niemals wirklich sicher ist. Es gibt drei einzigartige Monster in Monstrum und jedes weist eigene Merkmale und Verhaltensweisen auf. Nur die hartgesottensten SpielerInnen, die in der Lage sind, die Verhaltensweisen jedes Monsters zu identifizieren und sich daran anzupassen, können entkommen. Nutzt die Gegenstände, die auf dem Schiff verteilt sind, zu eurem Vorteil, indem du beispielsweise Ablenkungen erzeugst oder an Orte gelangst, zu denen du zuvor keinen Zutritt hattest.