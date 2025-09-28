Monster Hunter Outlanders (iOS, Android) bekommt neuen Gameplay-Trailer

Capcom und TiMi Studio Group haben einen neuen Gameplay-Trailer für Monster Hunter Outlanders enthüllt.

Über Monster Hunter Outlanders

Das mobile Spin-off der Monster Hunter-Serie kommt für iOS und Android und spielt auf einer neuen unbekannten Insel namens Aesoland. Eine geschlossene Beta für das Spiel wird im November in ausgewählten Gebieten stattfinden, und Fans können sich jetzt auf der offiziellen Monster Hunter Outlanders-Website registrieren, um die Chance zu haben, daran teilzunehmen. Spieler, die die Rolle von Charakteren namens „Abenteurer“ übernehmen, können aus Begleitern wählen.

WIr können von Palicoes aus der Hauptserie Monster Hunter oder neuen Buddy-Charakteren namens Rutaco und Trillan begleitet werden. Aesoland ist die Heimat der Strahlenden Spezies, einer Art großes Monster, das einzigartig für Monster Hunter Outlanders ist. Diese Monster haben ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten durch das einzigartige Material der Insel, Radiantite, verändert. Strahlende Arten können während der Jagd gewalttätig werden, mit erhöhten Aggressions- und Angriffsfähigkeiten.