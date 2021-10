Monster Hunter: Film erscheint am 14.10.2021 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Milla Jovovich – Mit dem Monster Hunter Film kehrt die Action-Schauspielerin ab 14.10.2021 in DVD- und Blu-ray-Form in die heimischen Wohnzimmer zurück.

Hinter unserer Welt verbirgt sich noch eine weitere – eine Welt voll mächtiger Monster

Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit in eine andere Welt katapultiert, finden sich die Soldaten in einem unbekannten und feindlichen Land wieder. Sie haben den Lebensraum von gigantischen und äußerst gefährlichen Monstern betreten, die gegen ihre Feuerkraft immun zu sein scheinen. In einem verzweifelten Kampf ums Überleben treffen sie auf den mysteriösen Hunter (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihnen ermöglicht, sich den mächtigen Kreaturen zu stellen. Gemeinsam mit dem Admiral (Ron Perlman) vereinen die tapferen Krieger ihre Fähigkeiten, um Seite an Seite nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das Fortbestehen ihrer Welt zu kämpfen.