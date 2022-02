Mit tink auf einen iRobot-Saugroboter sparen – Rabattcode abstauben!

Bis zum 21. Februar lockt die tink-Smart-Week mit Rabatten bis zu minus 70 Prozent. Damit nicht genug, es gibt auch einen Rabattcode!

Über die tink-Smart-Week

Den iRobot gibt es mit dem Gutschein-Code “iRobot” bzw. “iRobot40” um weitere 20 bis 40 Euro günstiger. Mehr zu den Angeboten der Smart Home Tage und den Staubsaugern von iRobot gibt es exklusiv auf tink.at.

Über den iRobot Roomba i3

Denn wer kennt es nicht – man sitzt auf dem Sofa, die Katze streift durch die Wohnung und hinterlässt Fellknäuel allernorts. Heißt also aufstehen, Staubsauger holen, Lärm machen, wieder hinsetzen. Wem das zu mühsam ist, sagt seinem Staubsauger einfach, dass er sich selbst drum kümmern soll – und wenn es ein smartes Gerät ist, macht es das auch. Der iRobot Roomba i3 funktioniert via Sprachsteuerung und ist ein absolutes Vorzeigebeispiel dafür, wenn es um Smart-Living geht. Der iRobot Roomba i3 ist ab sofort im Zuge der tink-Smart-Week und mit dem Gutschein-Code “iRobot” zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 279,00 Euro (statt 399,00 Euro) auf tink.at verfügbar.



Der iRobot i3 hört aufs Wort und denkt sogar je nach individuellen Bedürfnissen mit. Auf Sprachbefehl via Google Assistant oder Amazon Alexa lässt sich der Saugroboter aktivieren und passt sich mit zwei Gummibürsten allen Bodenflächen an. Ist es an der Zeit sich aufzuladen, kehrt der iRobot i3 selbstständig zur Ladestation zurück. Mit personalisierten Reinigungsvorschlägen erinnert der smarte Staubsauger, wenn unsere vierbeinigen Mitbewohner wieder einmal saisonal Haare lassen und fragt, ob er häufiger auf Putz-Tour gehen soll.

Mehr Power: Der iRobot Roomba i7+

Für besondere Härtefälle gibt es den iRobot Roomba i7+ mit noch größerer Saugkraft, sodass kein Hundehaar oder Leckerli-Krümel durch die Finger rutscht. Smarte Raumerfassung und übergangsloses Weitersaugen, sollte dem iRobot zwischendurch der Saft ausgehen, zeichnen den iRobot Roomba i7+ aus. Und selbst die Entleerung verläuft automatisch in einen Einwegbeutel, der Platz für 30 Ladungen Schmutz, Staub und Haare hat. Der iRobot Roomba i7+ ist ab sofort im Zuge der tink-Smart-Week und mit dem Gutschein-Code “iRobot40” zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 659,00 Euro (statt 849,00 Euro) auf tink.at verfügbar.



Der Gutschein-Code “iRobot40” für 40 Euro Extra-Rabatt ist für die iRobot-Modelle Roomba i7, i7+ & i4+ und iRobot Braava jet m6 gültig. 20 Euro Extra-Rabatt gibt es mit dem Code “iRobot” auf den iRobot Roomba i3 & i3+. Eine Übersicht ist auf tink.at abrufbar.

Mehr smarte Deals gefällig?

Die Rabattgutscheine iRobot und iRobot40 ist ab sofort bis einschließlich 21.02.2022 auf alle iRobot-Staubsauger-Systeme in der Kategorie Haus exklusiv auf tink.at verfügbar.