Mit Pinocchio schnetzeln: Soulslike Lies of P kommt im August 2023 + Trailer

Die Veröffentlichung der von Pinocchio inspirierten Soulslike Lies of P wurde für diesen August angekündigt.

Mehr zu den Lies of P

Ein neuer Story-Trailer stellt einen scheinbar schurkischen Charakter, Simon, vor und hebt gleichzeitig einige der gefährlichen Monstrositäten hervor, die darauf warten, Spieler zu demontieren. Das Gameplay von Lies of P entfaltet sich in der fiktiven französischen Stadt Krat aus der Belle-Epoque-Ära, während die Spieler:innen Pinocchio kontrollieren, eine mechanoide Marionette. Ein gewisser Herr Geppetto könnte ihm helfen, aber Krat wurde von finsteren Kreaturen überrannt, und die Befreiung liegt an Pinocchio mit seinem mechanischen Mehrzweckarm.

Das Gameplay ähnelt schwer jenem von Titeln wie Bloodborne, da wir Feinde mit gezielten Schwertangriffen ausschalten. Nicht nur das, erschiedene mechanische Zusätze gewähren Fähigkeiten wie das Abfeuern von Blitzen oder einen Greifhaken, um Ziele zu erreichen. Außerhalb von Kämpfen bieten Nebenquests die Möglichkeit, mit Charakteren zu interagieren, und da kann man auch schon mal die Unwahrheit sagen. Je nachdem, ob ihr der Wahrheit treu bleibt oder nicht, eure Antworten ändern die Richtung der Geschichte. Lies of P wird auf PlayStation 5, Xbox Serie (einschließlich Game Pass) und PC verfügbar sein.