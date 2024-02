Minecraft 1.21 bringt neuen Block und Windstöße ins Spiel

In einem Beitrag auf dem Minecraft-Blog enthüllte Mojang zwei der neuen Funktionen, die ins Minecraft-Update 1.21 kommen.

Mehr zu Minecraft 1.21

Die erste der beiden neuen Funktionen ist ein neuer Block: The Vault, ein spezieller neuer Speicherblock, der vor Spielern schützt, die am Ende einer Probezeit die gesamte Beute stehlen. Der zweite ist die Windladung, ein neuer Gegenstand, der von besiegten Brisen fällt und es uns ermöglicht, ihre Kraft zu nutzen. Laut Mojang macht The Vault Multiplayer-Abenteuer für alle lohnender. Sie können nicht hergestellt werden und sind nur in Prozesskammern zu finden. In der aktuellen Version von Minecraft haben Testkammern Truhen, die Spieler:innen für das Durchspielen belohnen. Allerdings können diese auch von anderen geleert werden – der Vault-Block ändert das. Alle Spieler:innen erhalten nämlich einen Schlüssel dazu, und alle dürfen ihren Schlüssel verwenden, um den Tresor für sich selbst zu plündern.

Weiters dürfen wir in Zukunft Windladungen verwenden, um die Kraft der Winde zu nutzen. Während sie eine Windladung ausüben, können die Spieler ein Luftprojektil auf ihre Feinde abfeuern, das Schaden verursacht und nahe gelegene Mobs in die Luft fegt. Wir können auch die Kraft des Windes zu unserem Vorteil nutzen, indem wir den Wind Charge Knockback-Effekt verwenden, um unsere eigene Sprungfähigkeit zu verbessern. Wie The Vault können Wind Charges nicht hergestellt werden, dazu müsst ihr die Feinde besiegen und ihnen den Wind abnehmen. Alle mit einem aktiven Realm-Abo können in neuen Testwelten bereits jetzt schon diese neuen Funktionen ausprobieren. Aber noch wissen wir nicht mehr darüber … warten wir ab, wie sich das alles einfügt!