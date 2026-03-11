Milestone kündigt MotoGP 26 Release für den 29. April an

Im Zentrum der Neuerungen stehen die dynamischen Fahrerbewertungen. Auf Basis realer Leistungen werden Attribute wie Rundenzeit, Tempo und Zuverlässigkeit laufend aktualisiert. Das bedeutet für euch, dass die aktuelle Form der Profis direkten Einfluss auf die Balance im Spiel hat. Dank des fahrerbasierten Handling-Systems dürft ihr zudem eine deutlich realistischere Physik erwarten. Ihr könnt das Gewicht und die Bewegungen der Fahrer:innen aktiv kontrollieren, was für eine präzisere Steuerung und schnellere Reaktionen in den Kurven sorgt.

Auch abseits der Strecke hat sich viel getan. Im erweiterten Karrieremodus bewegt ihr euch durch ein vollständig in 3D gestaltetes Fahrerlager. Ihr dürft dort an Pressekonferenzen teilnehmen, um Rival:innen herauszufordern oder die Entwicklung eures Bikes voranzutreiben. Ein persönlicher Manager unterstützt euch bei Vertragsverhandlungen und berät euch bei wichtigen Entscheidungen auf dem Fahrermarkt. Wenn ihr eine Pause vom harten Meisterschaftskampf braucht, könnt ihr im Modus Race Off mit Production Bikes oder Minibikes trainieren.