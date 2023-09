Microsoft verkauft ab sofort die schwarze Xbox Serie S mit 1 TB Speicher

Microsoft hat mit dem Verkauf einer neuen schwarzen Version der Xbox Serie S mit 1 TB integriertem Speicher begonnen.

Mehr zur neuen schwarzen Xbox Serie S

Die einzigen Änderungen gegenüber der ursprünglichen weißen Xbox Serie S sind eine schwarze Lackierung auf der Außenseite und mehr Speicherplatz im Inneren. Mit einem Preis von 349 Euro ist sie immer noch die günstigste Möglichkeit, Bethesdas neues Starfield-Spiel zu spielen, das für PC und Xbox Serie-Konsolen erschienen ist. Das kohlschwarze Äußere passt jetzt zur größeren Xbox Serie X, wobei die 299 Euro weiße Xbox Serie S mit ihren regulären 512 GB Speicher immer noch erhältlich ist. Die Erhöhung auf 1 TB bei diesem schwarzen Modell ermöglicht es euch, einfach Spiele (etwa vom Game Pass) drauflos installieren zu können, ohne euch zu viele Gedanken über den übrigen Speicherplatz machen zu müssen. In Wahrheit zahlt ihr 50 Euro mehr für 512 GB Speicherplatz mehr, an der Konsole selbst hat sich abseits der Farbe sonst nichts geändert.

Es gibt auch keine Änderungen an den Anschlüssen bei diesem Modell, so dass es auf der Rückseite zwei USB-Anschlüsse, einen Ethernet-Anschluss, den Speichererweiterungssteckplatz und HDMI 2.1-Ausgang gibt. Auf der Vorderseite befindet sich ein einzelner USB-Anschluss und kein Laufwerk. Die schwarze Xbox Serie S wird auch mit einem schwarzen Controller geliefert, genau wie die Xbox Serie X. Da auch der Hauptlüfter der Konsole in Schwarz gehalten ist, ist nun die gesamte Konsole dunkel gehalten – anders als bei der weißen Version (zu unserem Test), wo das dunkle Lüftergitter sich enorm von seinem weißen Gehäuse abhebt. So oder so, die neueste Konsole aus dem Hause Microsoft ist ab sofort zu einem Preis von 349 Euro erhältlich. Wäre sie etwas für euch?