Microsoft-Umstrukturierungen: The Coalition konzentriert sich nun voll auf Gears of War 6

Berichten zufolge hat The Coalition nun die volle Aufmerksamkeit auf den nächsten Eintrag in der Gears-Serie Gears of War 6 gerichtet.

Mehr zu Gears of War 6

Diese Information folgt nach der Ankündigung, nachdem zwei weitere Spiele in der Entwicklung im Studio endgültig storniert wurden. The Coalition sagte im Mai 2021, dass sie sich auf den Übergang zur Entwicklung der nächsten Generation mit Unreal Engine 5 vorbereitet, und kurz darauf behauptete das LinkedIn-Profil eines der Level-Designer des Studios, sie hätten an einer “neuen IP” gearbeitet. Bislang wurde nämlich an zwei weiteren (mittlerweile abgesagten) Spielen gearbeitet, zusätzlich zu der Durchführung von Support-Arbeiten an Halo Infinite und der Zusammenarbeit mit Epic an der Tech-Demo The Matrix Awakens in der Unreal Engine 5.

Zwei Spiele wurden also eingestampft – dies alles spiegelte sich in den Entlassungen bei Microsoft wider, die The Coalition ein wenig getroffen haben. Das Studio wird nun vollständig zu Gears of War 6 übergehen. Berichten zufolge gibt es nichts Anderes mehr für das Team, im Laufe des Jahres 2023 wird man sich vollständig auf den neuen Titel konzentrieren. Laut Microsoft hatte Gears of War über 22 Millionen Einheiten verkauft und über 1 Milliarde Dollar eingespielt, als das Unternehmen 2014 die Franchise von Epic Games erwarb. Seit dem Kauf der IP hat Xbox zwei Mainline-Serieneinträge in Form von Gears of War 4 und Gears 5 (zu unserem Testbericht) veröffentlicht, die beide von The Coalition entwickelt wurden, sowie Gears of War: Ultimate Edition und das rundenbasierte Taktik-Spin-off Gears Tactics.