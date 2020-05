Microsoft Surface Go 2 und Surface Earbuds ab sofort verfügbar

Microsoft gibt ganz schön Gas: Ab sofort sind das Surface Go 2 und die Surface Earbuds erhältlich. Was euch mit diesen Geräte erwartet, lest ihr hier!

Über das Surface Go 2

Nachdem Microsoft schon viel Hardware angekündigt hat (wir berichteten), ist nun ein Teil auch schon erhältlich. Das neue Tablet namens Surface Go 2 (hier geht’s zur Website) passt in jede Tasche und verfügt über einen größeren 10,5-Zoll-Touchscreen, eine höhere Auflösung und eine lange Akkulaufzeit. Das soll es NutzerInnen ermöglichen, um mit der Umwelt und der eigenen Familie stets Kontakt zu halten. Ob man es nun wie einen Laptop verwenden möchte oder wie ein Tablet, das Go 2 ist dafür bereit. Übrigens sind das Tastatur-Cover Surface Go Type Cover und der Stylus namens Surface Pen separat erhältlich. Ihr könnt das Surface Go 2 ab 459 Euro erhalten, und die LTE-Version mit stärkerem Prozessor startet ab 829 Euro.

„Mit Surface Go 2 und den Surface Earbuds setzen wir neue Standards für mobile Produktivität“, so Susanne Ostertag, Business Group Lead Surface bei Microsoft Österreich. „Noch nie waren mobile Geräte so wichtig wie heute, um kreativ und produktiv zu bleiben. In Kombination mit Microsoft 365 und Teams stehen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Privatanwendern somit modernste Technologien zur Verfügung, um digital zu arbeiten, zu lernen und in Kontakt zu bleiben.“

Über die Surface Earbuds

Diese smarten In-Ear-Kopfhörer können über Touchsensoren mit Gesten bedient werden. So dürft ihr Anrufe intuitiv entgegennehmen oder zum nächsten Musiktitel springen, ohne das Smartphone aus der Tasche zu nehmen oder an den Rechner zu gehen. Mittels Unterstützung von Microsoft 365 können Mails vorgelesen oder Texte in Word, Outlook und PowerPoint diktiert werden. Hierfür sind die kabellosen und ausdauernden Helfer mit zwei Mikrofonen pro Kopfhörer ausgestattet. Sie bieten bis zu acht Stunden Hördauer pro Ladung und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei mehrmaligem Aufladen im kabellosen Ladecase. Für 219,99 Euro gibt es die Surface Earbuds auf dem österreichischen Markt zu kaufen.