Microsoft Flight Simulator: Die Top Gun-Erweiterung kommt später

Top Gun: Maverick für Microsoft Flight Simulator kommt später, weil sich auch der Film verschiebt. Alle Infos zur Erweiterung findet ihr hier!

Über die Microsoft Flight Simulator-Erweiterung

Die Top Gun-Erweiterung von Microsoft für Microsoft Flight Simulator wird verzögert, um dem verschobenen Veröffentlichungsdatum des Films zu entsprechen. Paramount kündigte Anfang dieses Monats an, dass es den Rest seiner Filme für 2021 verzögert und den Releasetermin von Top Gun: Maverick auf den 27. Mai 2022 verschiebt. Die Top Gun-Erweiterung für den Simulator war für später in diesem Jahr geplant und wird nun gleichzeitig mit dem Film veröffentlicht. “Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Informationen zu teilen”, sagt das Unternehmen in einem Blogbeitrag des Flight Simulator-Teams von Microsoft.