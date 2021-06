Microsoft: Das Juli-Update für den Xbox Game Pass

Es gibt nun Neuigkeiten für den Xbox Game Pass. Welche Spiele kommen, welche verschwinden im Juli? Lest hier mehr!

Das Juli-Update des Xbox Game Pass

Die Neuerscheinungen des Xbox Game Pass für Ende Juni und Anfang Juli beginnen mit Worms Rumble (auf Cloud, Konsole und PC erhältlich). Der Titel fungiert als eine Art Battle Royale-Worms mit intensiven, plattformübergreifenden Echtzeit-Arena-Kämpfen für 32 Spieler:innen. Weiters kommt auf dem PC Iron Harvest, ein Echtzeit-Strategiespiel, das kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in einer alternativen Realität von 1920 und später spielt.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (auf Konsole und PC) kommt mit Xbox Game Pass für PC und Ultimate über EA Play an. Dies ist ein Spiel, das wahrscheinlich keiner Einführung bedarf. Am selben Tag kommt Prodeus. „Macht euch bereit, die Wände in Rot zu tauchen. Mit einer handgefertigten Kampagne von FPS-Veteranen der Branche, übertriebener blutiger Grafik und einem integrierten Community-Kartenbrowser für sofortige Action mit nahezu unbegrenzten Levels zum Spielen. Prodeus ist der Retro-Shooter, auf den ihr gewartet habt.“

Weitere Spiele im Juli

Bug Fables: The Everlasting Sapling kommt am 1. Juli über ID@Xbox in die Cloud, auf die Konsole und den PC. “Kleine Helden, großes Abenteuer! Folgt Vi, Kabbu und Leif auf ihrer epischen Reise, um The Everlasting Sapling zu finden! Erkundet und kombiniert die Fähigkeiten eures Teams, um Rätsel zu lösen, mächtige Feinde zu besiegen und alte Schätze zu finden!”

Dann wird Gang Beasts am 1. Juli auch auf Cloud, Konsole und PC über ID@Xbox ankommen. Am selben Tag kommt das rundenbasierte Game mit Kartenspielelementen Immortal Realms: Vampire Wars in die Cloud, auf die Konsole und auf den PC. Zu guter Letzt wird Limbo folgen (zum Review). Das preisgekrönte Indie-Abenteuer, ein wesentlicher Bestandteil des Repertoires abgeschlossener Spiele jedes Spielers, kommt auch am 1. Juli auf Cloud, Konsole und PC.

Nur noch bis 30. Juni enthalten:

Battle Chasers: Nightwar (Cloud, Konsole und PC)

Marvel vs. Capcom: Infinite (Cloud, Konsole und PC)

Mistover (PC)

Monster Hunter World (Cloud und Konsole)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Outer Wilds (Cloud und Konsole)

Soulcalibur VI (Konsole)

The Messenger (Cloud, Konsole und PC)