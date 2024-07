Metal Gear Solid: Der Film – Wohl keine 1:1-Adaption, soll überraschen

Es ist schon eine Weile her, dass wir etwas über den Metal Gear Solid-Film gehört haben, aber der Produzent versichert: Wir arbeiten dran!

Zum Metal Gear Solid-Film

Ein Metal Gear Solid-Film hat sich schon immer ein wenig aufgedrängt. Das Game ist äußerst filmreif aufgebaut, und das liegt an seinem Schöpfer Hideo Kojima, der so ein Cineast ist. Eine Adaption ist seit mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenster Ausprägung in Arbeit, aber seit etwa 2014 ist der Regisseur von Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, als Regisseur tätig, mit Star Wars, Spider-Man: Across the Spider-Verse und Moon Knight– Schauspieler Oscar Isaac, der derzeit Solid Snake selbst spielen wird. Es gab seit fast zwei Jahren kein Wort mehr über den Film, wobei der letzte Kommentar von Isaac kam, wo er damals bemerkte, dass die Crew möchte, dass es passiert, aber Fragen stellte wie “Was ist das Drehbuch? Was ist die Geschichte? Was ist die Umgebung?“ Laut dem Produzenten Avi Arad stellt sich heraus, dass diese Fragen immer noch gestellt werden.

In einem kürzlichen Interview mit Brian Crecente über seinen Newsletter Game gab Arad ein kleines Update, in dem es hieß: “Wir arbeiten noch etwas an dem Skript, aber ich kann noch nicht darüber sprechen. Ich denke, alle werden wirklich aufgeregt und überrascht sein.” Ist Metal Gear Solid der Höhepunkt seiner Videospieladaptionen (er produzierte auch den Uncharted-Film und produziert die kommenden Borderlands– und Legend of Zelda-Filme)? Arad antwortete: “Ich habe nie so darüber nachgedacht. Das sind nur Filme, die ich so gut wie möglich machen möchte, weißt du? Ich denke, Metal Gear richtig zu machen, wird offensichtlich erstaunlich sein, weil ich denke, dass es viel meditativer ist als einige der anderen Anpassungen. Ich persönlich möchte, dass es großartig ist.” Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob der Film vor Kojimas neuem Action-Spionage-Titel Physint erscheint.