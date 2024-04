Meta Quest 2 (128 GB) kostet ab sofort nur mehr 249,- Euro

Meta hat bestätigt, dass es den Preis für sein Einsteiger-Quest 2-Headset dauerhaft gesenkt hat. 249,- Euro sind es nun!

Der Preis der 128-GB-Version des Quest 2 wurde kürzlich vorübergehend gesenkt, aber Meta hat jetzt bestätigt, dass dieser Rabatt jetzt dauerhaft sein wird. Als das Headset ursprünglich im Oktober 2020 veröffentlicht wurde, kam sie in einer 64-GB-Version und einer 256-GB-Version, beide um einen höheren Preis. Jetzt sind wir aber an einem preislichen Tiefpunkt angelangt. “Von Heimfitness über vollständig immersives Gaming bis hin zu 2D-Unterhaltung ist Meta Quest 2 die günstigste Möglichkeit, alles zu nutzen, was VR zu bieten hat – und wir verdoppeln uns, indem wir unseren jüngsten Preisverfall dauerhaft machen”, sagte Meta in einem Blogbeitrag. “Das bedeutet, dass die Leute mit einem 128-GB-Quest 2-Headset für nur 249 Euro in die VR einsteigen können – kein Fernseher, keine Konsole, kein Akku oder Kabel erforderlich”. Meta veröffentlichte den Nachfolger, die Meta Quest 3, im Oktober 2023.