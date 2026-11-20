Alle Jahre wieder stellt sich im Herbst die gleiche Frage: Welcher Begleiter versüßt uns diesmal die Wartezeit bis zum Heiligen Abend? Wer genug von klassischer Vollmilchschokolade hat und in der Vorweihnachtszeit lieber auf abwechslungsreiche Überraschungen setzt, findet in dieser Saison besonders spannende Alternativen. Kreative Adventkalender liegen voll im Trend und verwandeln den Dezember in eine tägliche Entdeckungsreise für alle Sinne. Ich stelle euch drei außergewöhnliche Highlights vor, die mich dieses Jahr überrascht bzw. überzeugt haben.

Erfrischung für jeden Tag: Der Waterdrop Adventkalender 2026

Gerade in der oft hektischen Vorweihnachtszeit kommt das regelmäßige Wassertrinken im Alltag häufig zu kurz. Genau hier setzt waterdrop an und schickt für die Adventszeit 2026 gleich zwei verschiedene Kalender-Varianten ins Rennen, um tägliche Hydration mit kleinen Überraschungen zu verbinden.

Während die kompakte Small-Edition hinter 25 Türchen zuckerfreie Getränkewürfel aus den beliebtesten Bestseller-Sorten bereithält, bietet die große Large-Variante 24 Überraschungen aus der gesamten waterdrop-Welt. Hier dürft ihr euch neben fruchtigen Microdrinks und wärmenden Sorten auch auf exklusive Limited Editions sowie hochwertige Trinkflaschen und praktisches Zubehör freuen. Damit richten sich die Kalender an alle Genießer:innen, die auch im Dezember Wert auf einen bewussten Lebensstil legen.

Herzhafte Delikatessen: Der Nuri Adventkalender 2026

Dass ein Adventkalender nicht zwingend süß sein muss, beweist die Traditionsmarke Nuri eindrucksvoll mit einer echten Premiere: Pünktlich zur Weihnachtssaison 2026 bringt das Unternehmen erstmals einen eigenen Adventkalender auf den Markt. Streng limitiert auf lediglich 100 Stück weltweit, ist dieses Sammlerstück seit dem 15. Oktober exklusiv im Nuri Shop in der Wiener Herrengasse erhältlich, wobei die Abgabe auf maximal zwei Exemplare pro Person beschränkt ist.

Für einen Preis von 165 Euro erwartet euch hinter den 24 Türchen ein kuratierter Streifzug durch die Welt hochwertiger Fischkonserven und Feinkost. Neben klassischen Sardinen in Olivenöl, würzigem Thunfisch und Makrelen hält der Kalender auch feines Pâté, Nuri-Olivenöl sowie eine besondere Jahrgangssardine bereit. Für einen augenzwinkernden süßen Akzent sorgen zudem Schokosardinen, die das Thema gekonnt abrunden.

Duftende Auszeiten: Der LUSH Adventkalender 2026

Wenn es draußen ungemütlich und kalt wird, verwandelt sich das heimische Badezimmer schnell in die wichtigste Wellness-Oase. LUSH schickt für 2026 gleich drei unterschiedliche Adventkalender ins Rennen, die nicht nur mit handgemachter, veganer Kosmetik punkten, sondern auch durch ihre nachhaltige und nachfüllbare Gestaltung überzeugen.

Neben dem reinen Bade-Adventkalender „29 ½ High Street“ und einer Edition in einem echten Weidenkorb präsentiert LUSH erstmals auch ein nachfüllbares Modell aus Stoff, das mit traditionellen Wachsdrucktechniken veredelt wurde und neurodivergente Künstler:innen würdigt. Je nach Variante warten bis zu 25 sorgfältig ausgewählte Überraschungen auf euch – darunter exklusive Badebomben, schäumende Schaumbäder, winterliche Duschgels, Seifen, Parfüms, Kerzen oder sogar kuschelige Socken. Alle drei Designs sind darauf ausgelegt, euch noch weit über die Feiertage hinaus als stilvolle Aufbewahrung zu begleiten.

Ob erfrischende Getränkewürfel von waterdrop, streng limitierte Delikatessen von Nuri oder entspannende Körperpflegeprodukte von LUSH – die Auswahl an kreativen Adventkalendern zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig der Dezember gestaltet werden kann. Je nachdem, ob ihr eher auf der Suche nach praktischen Alltagsbegleitern, kulinarischen Raritäten oder duftenden Wellness-Momenten seid, findet ihr hier garantiert das passende Modell für eine unvergessliche Vorweihnachtszeit.