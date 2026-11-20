Wenn der Winter Ruhe ins Kärntner Lavanttal bringt, wird das Hotel Gut Sein zu einem Rückzugsort für alle, die sich nach einer echten Pause vom Alltag sehnen. Mit nur neun Zimmern, persönlicher Gastfreundschaft und viel Natur vor der Haustür schafft das bewusst klein gehaltene Haus Raum für das, was im Alltag oft zu kurz kommt: Zeit, Wärme und das gute Gefühl, nichts zu müssen.

Advent mit Zeit für das Wesentliche

An allen vier Adventwochenenden lädt das Hotel Gut Sein zu einem Mini Retreat ein, das dem Dezember ganz bewusst Tempo nimmt. Eine Alpakawanderung oder ein Kräuterseminar öffnet den Blick für die Natur des Lavanttals, Yoga oder Qi Gong bringen Körper und Gedanken zur Ruhe. Eine Massage oder kosmetische Behandlung schenkt zusätzliche Entspannung und macht aus zwei Tagen eine kleine Auszeit, die noch ein wenig länger nachwirkt.

Wenn es draußen kalt wird, warten Zirbensauna und Kneippbereich auf wohltuende Wärme. Am Nachmittag duftet es im Wohnzimmer nach Glühwein und hausgemachten Keksen. Gerade diese einfachen, persönlichen Momente geben dem Advent im Gut Sein seinen besonderen Charakter. Zeit zu bleiben, Zeit zu genießen und Zeit, wieder bei sich selbst anzukommen. Bei der Abreise begleitet ein kleines Weihnachtsgeschenk die Gäste nach Hause.

Silvester leise feiern

Silvester braucht im Gut Sein keine große Bühne. Statt lautem Trubel stehen Gemeinschaft, gute Gespräche und die eigenen Wünsche für das neue Jahr im Mittelpunkt. Yoga am Morgen lässt den Tag achtsam beginnen, entspannte Saunaabende schenken Wärme und Ruhe.

Am Silvesterabend führt der Weg hinaus in den Wald. An der Feuerstelle kommen die Gäste bei knisterndem Feuer und wärmendem Glühwein zusammen. Unter freiem Himmel und, mit etwas Glück, unter einem klaren Sternenhimmel wird gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen. Ohne Hektik und ohne Lärm, dafür mit Nähe, Natur und guten Gesprächen. Ein Jahreswechsel, der nicht laut sein muss, um lange in Erinnerung zu bleiben.

Zeit verschenken, die wirklich gut tut

Wer im Advent lieber bewusste Zeit als noch mehr Dinge verschenken möchte, findet im Hotel Gut Sein passende Gutscheine für eine Auszeit im Lavanttal. Sie sind online oder per E-Mail an [email protected] erhältlich.