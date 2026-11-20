Mit den ersten Schneeflocken wird das Neuhaus Zillertal Resort in Mayrhofen zu einem Ort des Innehaltens. Unter dem Motto „Zone Zero“ lädt Gastgeberfamilie Moigg dazu ein, statt vorweihnachtlicher Hektik bewusste Bewegung, wohltuende Wärme und gemeinsame Momente zu zelebrieren. Ob bei meditativen Bewegungseinheiten, traditionellen Saunaritualen im 5.800 Quadratmeter großen Badehaus oder bei einem Besuch des örtlichen Adventmarkts: Im Neuhaus Zillertal Resort verbinden sich moderne Regeneration und gelebte Tiroler Tradition zu einer Auszeit für alle Generationen.

Zone Zero: Sanfte Bewegung statt Leistungsdruck

Kein Schweiß, kein hoher Puls, kein Leistungsdruck: Zone-Zero-Training steht für Bewegung in ihrer leichtesten Form und bildet damit einen bewussten Gegenpol zum oft hektischen Alltag in der Vorweihnachtszeit. Im Neuhaus Zillertal Resort können Gäste bei Yin Yoga, Qi Gong, Meditation, Pilates oder Floating zur Ruhe kommen. Wer es etwas lebhafter mag, besucht den Mayrhofener Adventmarkt an den Adventswochenenden, wo Lichterglanz, regionale Spezialitäten und Tiroler Brauchtum auf die Weihnachtszeit einstimmen. Besonders gemütlich wird es beim gemeinsamen Stockbrotbacken am Lagerfeuer, wenn knisterndes Holz, winterliche Luft und die Vorfreude auf Weihnachten eine besondere Atmosphäre schaffen.

Berührung, Wärme & natürliche Regeneration

Im 5.800 Quadratmeter großem Badehaus finden Erwachsene ebenso wie Familien ihren persönlichen Wohlfühlort. Wohltuende Berührungen, natürliche Materialien und die Kraft alpiner Pflanzen stehen bei den Anwendungen im Adults-only-Gartenspa im Vordergrund. Während Thai-Massagen, Taping und Anwendungen aus der Schmerztherapie gezielt am Körper ansetzen, sorgen Zirbenstäbe- und Kräuterstempelmassagen mit angenehmer Wärme und natürlichen Düften für Entspannung. Statt immer neuer Hightech-Wellness-Trends setzt das Resort auf bewährte Methoden und ein bewusstes Körpergefühl. Der großzügige Adults-only-Bereich mit sechs Behandlungsräumen, gemütlichen Ruhezonen und Blick auf den winterlichen Romantikgarten bietet dafür den passenden Rückzugsort. Helles Holz, Naturstein und warme Erdtöne schaffen eine behagliche Atmosphäre, in der die Natur auch im Inneren spürbar bleibt. Das Adults-only-Himmelspa begeistert hingegen mit einem 25 Meter langen Infinity-Pool, großzügigen Ruhebereichen und einer Panorama-Eventsauna mit Blick auf die Zillertaler Bergwelt. In der Adventszeit sorgen traditionelle Räucher-Aufgüsse, Birkenrituale und wohltuende Saunazeremonien für besondere Entspannungsmomente. Die kleinsten Gäste toben sich währenddessen in Seppi’s Wasserspaß auf den Rutschen über drei Etagen aus. Beim gemeinsamen Family-Yoga bewegen sich Groß und Klein spielerisch miteinander, während Seppi’s wohlig warmes Sprudelbad für Entspannungsmomente sorgt.

Tiroler Advent wie damals: Traditionen neu erleben

Die Rückbesinnung auf das Wesentliche zieht sich im Neuhaus Zillertal Resort nicht nur durch das Wellnessangebot, sondern auch durch die Adventszeit abseits des Spas. Traditionelle Bräuche wie der Besuch des Nikolaus, das Klöpflsingen, gemeinsames Singen und Räuchern lassen die Vorweihnachtszeit auf ursprüngliche Weise lebendig werden. Dazu passt der traditionelle Zillertaler Zelten, ein gehaltvolles Früchtebrot, das seit Generationen zur Weihnachtszeit gehört. Die Verbindung von Brauchtum, Natur und regionaler Identität ist im Neuhaus tief verwurzelt: Bereits seit 1649 befindet sich das Haus im Besitz der Familie Moigg und entwickelte sich von einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem modernen Resort. Bis heute prägen die eigene Landwirtschaft, die Verbundenheit mit der Region und die gelebte Tiroler Gastfreundschaft die Philosophie des Hauses. Für alle, die den Advent besonders entspannt genießen möchten, bietet das Neuhaus Zillertal Resort vom 26. November bis 21. Dezember 2026 das Arrangement „Wärme. Licht. Leichtigkeit. Adults only-Auszeit im Advent“ an. Ab zwei Übernachtungen sind Glühwein oder Punsch zur Begrüßung, traditioneller Zillertaler Zelten sowie eine 20-minütige Adventszauber-Gesichts-Kopf-Behandlung inklusive.

Von Zone Zero bis Performance: Das Neuhaus Gym 2027

Während im Advent bewusste Regeneration und sanfte Bewegung im Mittelpunkt stehen, entsteht bis zum Frühsommer 2027 mit dem Neuhaus Gym eine großzügige Trainingswelt auf zwei Ebenen. Eine Performance Area, Cardio- und Free-Weights-Bereiche sowie Flächen für Functional Training und Mobility schaffen Raum für individuelle Trainingsziele. Ergänzt wird das Angebot durch eine Outdoor-Area mit Blick auf die Zillertaler Bergkulisse. Damit erweitert das Neuhaus künftig sein Bewegungskonzept und schlägt den Bogen von bewusster Entschleunigung bis zum intensiven Workout.

Mehr Informationen und Buchung unter www.neuhaus-zillertal.com.