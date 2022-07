Mehr zum tink Summer Sale: Bis zu 50 Prozent Rabatt bei smarten Geräten

Im tink Summer Sale gibt es ab sofort auf Smart Devices von Google, tado°, eufy, Sonos, Bosch, Husqvarna und mehr bis zu 50 Prozent Rabatt.

Google Nest Hub gefällig?

Sparen statt schwitzen! Der Google Nest Hub als smarte Zentrale des vernetzten Zuhauses lässt einen nicht nur mit einer zuverlässigen Wetterprognose in den Tag starten, sondern steuert alle weiteren Smart-Tools easy via Sprachbefehl. Ein Alleskönner in zeitlosem Design, den man definitiv nicht missen möchte. Der Google Nest Hub (2. Generation) im 2er-Pack ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 104,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Einmal mähen, bitte

Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter bewegt sich in parallelen Bahnen, was einige Vorteile hat: Zum einen schafft er dadurch ein optisch natürliches Mähmuster, zum anderen lebt der Rasen durch dieses Mähverfahren länger und gesünder. Via Sprachbefehl kann der Mähvorgang gestartet, pausiert oder beendet werden. Ist schlechtes Wetter prognostiziert, ändert er gekoppelt mit weiteren Smart-Home-Tools seinen Mähplan. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter inklusive gratis Garage ist im Rahmen des Summer Sales und mit dem Gutschein-Code “Indego10” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 689,00 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr Power? Mehr Power!

Noch mehr Mähpower verspricht der Husqvarna Automower AM315 Mark II. Gekonnt nimmt er es mit komplizierten Rasenflächen bis zu 1.500 Quadratmetern auf und bewältigt problemlos Hänge mit einer Steigung von bis zu 40 Prozent. Durch den Wechsel zwischen Zufalls- und systematischem Modus, lässt sich der Garten per App in Zonen unterteilen, in denen man selbst bestimmt, wann, wo und wie hoch gemäht werden soll. Frostschutz und Wetter-Timer sorgen für eine gesunde und hervorragende Rasenfläche. Der Husqvarna Automower AM315 Mark II Mähroboter ist im Rahmen des Summer Sales und mit dem Gutschein-Code “Husq50AF” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.839,95 Euro (statt 1.993,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

Smart und sicher

Das eufy Solocam Solar 2K S40 2er Set glänzt in vielerlei Hinsicht. Mit einer 2K Auflösung und ständiger Kontrolle via App sieht man tagsüber sowie nachts was sich vor der Haustür abspielt. Ausgestattet mit intelligenter Personenerkennung und 2-Wege-Audiofunktion wird man nur alarmiert, wenn sich auch wirklich jemand Ungebetenes ankündigt. Das eufy Solocam Solar 2K S40 2er-Set ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 249,00 Euro (statt 398,00 Euro) auf tink.at verfügbar. Übrigens: Mit dem Gutschein-Code “eufyscale” gibt es beim Check-Out die eufy Smart Scale C1 Bluetooth-Waage gratis oben drauf.

Alles im Blick

Garantiert nichts entgeht einem mit dem Arlo Pro 4 kabellosen Überwachungskamera 4er Set plus Wire Free Video Doorbell und Chime V2. Vier hochauflösende Sicherheitskameras sorgen dafür, dass man in der Smartphone-App jederzeit das Grundstück im Blick hat. Die kabellose Video-Türklingel zeigt wiederum wer vor der Tür steht. Damit man die Klingel auch überall im Haus hört, kommt die Arlo Smart Chime V2 zum Einsatz. Das Arlo Pro 4 Kabellose Überwachungskamera 4er Set plus Wire Free Video Doorbell und Chime V2 ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 579,95 Euro (statt 1.048,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Für den guten Ton

Stereo-Sound zum Verlieben bringt das Sonos Entertainment Set bestehend aus Sonos Ray Soundbar und Sonos One SL. Mit Sonos Ray hat der Hersteller erst kürzlich seine kleinste und günstigste Soundbar herausgebracht, die das Fernseh-, Musik oder Gaming-Erlebnis mit raumfüllendem Sound verbessert. Gestochen scharfe Dialoge, die nicht von Hintergrundgeräuschen überlagert werden, sorgen für einen unvergleichlichen Entertainment-Faktor. Das Sonos One SL Ray 5.0 Entertainment Set ist im Rahmen des Summer Sales und mit dem Gutschein-Code “SonosRay20” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 599,95 Euro (statt 697,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr Licht!

Mit den drei Innr Outdoor Globes Light Farbig plus Erweiterung wird jeder Garten zur stimmungsvollen Oase. Das Licht lässt sich simpel via Smartphone oder Sprachassistent steuern und dank ihrer wetterfesten Beschaffenheit, überstehen die smarten Leuchten jeden Winter problemlos auch im Freien. Das Innr Smart Outdoor LED Leuchte Colour 3er Pack Zigbee Lightlink plus Erweiterung ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 179,95 Euro (statt 259,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Bringt Farbe ins Leben

Wie herkömmliche Spots lassen sich die Philips Hue White & Color Ambiance GU10 im Handumdrehen anbringen und via Bluetooth einzeln steuern. Eine Fülle weiterer Funktionen kommen mit der Hue Bridge und der Hue-App. Besonderes Highlight ist die Lichtwecker-Funktion, die morgens einen samtweichen Sonnenaufgang simuliert. Das Philips Hue White & Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit mit 5 Lampen ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 209,95 Euro (statt 289,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Clever heizen und sparen

Nicht nur aktiv Geld sparen, sondern auch Energie: Mit dem Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge können bis zu fünf Heizungen parallel gesteuert werden. Die thermischen Gebäudeeigenschaften bezieht das Thermostat in seine Heizsteuerung selbstverständlich mit ein. Durch automatische An- und Abwesenheitserkennung sowie durch die integrierte Wettervorhersage werden Heizkosten zusätzlich reduziert. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge ist im Rahmen des Summer Sales ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 289,95 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

