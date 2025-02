Mehr Infos zu Death Stranding 2: On the Beach werden enthüllt

Hideo Kojima wird nächsten Monat auf der SXSW 2025 die Bühne betreten, um neue Details zu Death Stranding 2: On the Beach zu verraten.

Kojima X SXSW 2025

Das Death Stranding 2-Panel findet am 9. März auf dem SXSW-Festival in Austin, Texas, statt und wird von Kojima Productions in Zusammenarbeit mit dem Herausgeber PlayStation moderiert. Laut der offiziellen Ankündigung wird das Panel verwendet, um “neue Details zu diskutieren und zu teilen” über das Spiel, das noch in diesem Jahr für PS5 veröffentlicht werden soll.

Diejenigen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen, können sich über einen Livestream einschalten, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Es ist möglich, dass wir mehr von Death Stranding 2: On the Beach sehen und das Veröffentlichungsdatum des Spiels vor dem Panel im nächsten Monat erfahren werden. Sony kündigte nämlich Pläne an, am Mittwoch eine 40-minütige State of Play-Präsentation abzuhalten, die sich auf kommende PS5-Spiele (wie Forza Horizon 5 und ein Hellblade 2?) konzentrieren wird.