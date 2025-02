Hier die neue Sony State of Play 2025 ansehen: 40 Minuten nur für PlayStation

Sony Interactive Entertainment (SIE) wird am Mittwoch, den 12. Februar, eine neue State of Play 2025-Präsentation streamen. Was erwartet uns dabei alles?

„Schalten Sie live ein, um Neuigkeiten und Updates zu großartigen Spielen für PS5 zu erhalten”, sagte Tim Turi, Content Communication Manager für SIE. “Die Show feiert eine kreative und einzigartige Auswahl an spannenden Spielen aus Studios auf der ganzen Welt.” Sony veröffentlicht regelmäßig im Januar oder Februar einen Stand of Play, um einige der Titel zu enthüllen, die es in der ersten Hälfte des Kalenderjahres veröffentlichen will. Im letzten Januar enthielt ein State of Play tiefe Eintauchen in Stellar Blade und Rise of the Ronin sowie einen Blick auf Death Stranding 2 und Silent Hill 2.

Und im Februar 2023 konzentrierte sich ein State of Play auf Titel von Drittanbietern wie Resident Evil 4, Street Fighter 6 und Suicide Squad: Kill the Justice League. Sony plant, Death Stranding 2 und Ghost of Yotei im Jahr 2025 zu veröffentlichen, während Marvel’s Wolverine und Fairgames noch keine Release-Fenster haben. Der State of Play dieser Woche könnte auch verwendet werden, um offiziell ein durchgesickertes PS5-Bundle mit Astro Bot anzukündigen. Damit nicht genug, auch ein Hellblade 2 – bislang ein Xbox-Exklusivtitel – wird wohl demnächst auf PlayStation-Konsolen erscheinen. Hier könnt ihr das Event selbst live ansehen oder euch im Nachgang erneut gönnen: