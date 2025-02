Hellblade 2 findet demnächst seinen Weg auf PS5-Konsolen

Microsoft bringt angeblich Hellblade 2 auf die PlayStation 5, und es könnte dies eher früher als später tun. So wie auch andere Games, wie etwa Forza Horizon 5!

Hellblade 2 auf PS5 kommt

Das kommt vom Chefredakteur von Windows Central, Jez Corden, der die Pläne von Microsoft für das Spiel von Ninja Theory auf X erwähnte. Sony kündigte nun Pläne an, am 12.2. eine 40-minütige State of Play-Präsentation abzuhalten, die sich auf kommende PS5-Spiele konzentrieren wird. “Hellblade 2 vielleicht? :)”, schrieb Corden als Antwort auf die State of Play-Nachrichten. Zu der Frage, ob das Spiel irgendwann für Sonys Konsole veröffentlicht wird, fügte er hinzu: “Nicht wenn, ‘wann’! Und wann ist ziemlich bald, nachdem, was ich gehört habe.“ Xbox kündigte im letzten Februar Pläne an, eine Welle von Spielen auf PlayStation und Nintendo Switch zu bringen, was eine bedeutende Änderung der Strategie zu sein schien, beginnend mit Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded. Später kündigte Microsoft Doom: The Dark Ages für Xbox Series X/S, PC und PS5 an und bestätigte, dass eine PS5-Version seines Indiana Jones-Spiels in diesem Frühjahr veröffentlicht wird.

Forza Horizon 5 wird in diesem Frühjahr auch für PS5 veröffentlicht, gab Microsoft letzten Monat bekannt. Und erst letzte Woche enthüllte Xbox Pläne, Age of Mythology: Retold und Age of Empires II: Definitive Edition auch dieses Jahr auf Sonys Konsole zu bringen. Im letzten November bekräftigte Phil Spencer, CEO von Microsoft, dass das Unternehmen keine First-Party-Xbox-Spiele ausschließen wird, die in Zukunft möglicherweise auf konkurrierende Plattformen wie PlayStation und Nintendo kommen. Matt Booty, Microsofts Präsident für Spielinhalte und Studios, sagte im Dezember auch zu Variety: “Wir treffen die Entscheidungen bezüglich Exklusivität auf Spielbasis. Und jedes unserer Studios ist in einer etwas anderen Position. “Es gibt auch den Produktionszeitplan für ein Spiel, also kommt die Entscheidung über den Abstand zuerst. Wir wollen sicherstellen, dass es ein großartiges Erlebnis für unsere Xbox-Spieler gibt, und dann ist die Lücke zwischen [der Verfügbarkeit auf PlayStation] genauso eine Produktionsentscheidung wie alles andere.“