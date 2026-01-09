Mehr Fallout für die Nintendo Switch 2? Ja bitte!

Die Fallout 4: Anniversary Edition kommt dieses Jahr auf Nintendo Switch 2, und es ist möglicherweise nicht das einzige Fallout, das zurückkehrt.

Diese Informationen stammen aus einem Windows Central-Bericht. Laut dem Chefredakteur der Website, Jez Corden, können Fallout-Fans demnächst erwarten, dass sie ein „Fallout 3-Remake in der Art von Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“ sehen, wobei Fallout New Vegas anscheinend auch die gleiche Behandlung erhält. Eine separate Geschichte von Windows Central bietet ein wenig mehr Details: „Nichts anderes ist über diese Fallout-Remaster bekannt, außer dass sie existieren und geplant sind, obwohl die Nachricht, dass sie Oblivion Remastered ähnlich sein werden, darauf hindeutet, dass sie auf die gleiche Weise gestaltet werden. Dies würde die Verwendung von Unreal Engine 5 für eine umfangreiche grafische Überarbeitung bedeuten, wobei Bethesdas Vorgänger Gamebryo der Creation Engine immer noch als Kern der Gameplay-Systeme dient.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fans von der Möglichkeit hören, dass diese älteren Einträge in der Serie zurückkehren, und Ende letzten Jahres sagte die Firmenlegende Todd Howard, dass Bethesda an einer „ganzen Reihe von Sachen“ für die Serie arbeite. Da noch nichts offiziell angekündigt oder bestätigt wurde, gibt es natürlich keine Details über die Plattformen, auf die diese Spiele abzielen würden. Allerdings veröffentlicht Microsoft jetzt mehr Spiele auf anderen Geräten als je zuvor, und dazu gehören auch Veröffentlichungen für Nintendo-Plattformen. Bethesda hat in letzter Zeit auch seine Unterstützung für Nintendos Switch 2 gezeigt, nicht nur mit der Ankündigung von Fallout 4, sondern auch mit der Nachricht, dass Indiana Jones und der Große Kreis dieses Jahr auf die neue Konsole kommen. Just wurde eine Switch 2 Edition von Skyrim veröffentlicht.