Fallout 4: Anniversary Edition angekündigt, erscheint am 10.10.2025

Die Anniversary Edition bündelt das 10 Jahre alte RPG mit seinen sechs offiziellen Add-Ons sowie über 150 „Creation Club“-Spielmods, wie Bethesda diese Woche bekannt gab.

Fallout 4: Anniversary Edition führt laut Bethesda auch ein neues In-Game-Kreationen-Menü ein, das laut Bethesda es einfacher machen wird, Inhalte von professionellen Entwicklern und Fan-Erstellern zu entdecken und herunterzuladen. Die Anniversary Edition wird am 10. November digital für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 und 2026 auf Nintendo Switch 2 erhältlich sein. „Egal, ob du ein langjähriger Alleinüberlebender oder ein Neuling im Ödland bist, die Anniversary Edition ist die ultimative Art, Fallout 4 zu erleben“, sagt Bethesda.