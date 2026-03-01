Mehr als ein Display: Please welcome the Honor Robot Phone

Auf dem MWC 2026 hat HONOR die Grenzen zwischen Mobiltechnologie und Robotik eingerissen. Im Zentrum der neuen Strategie steht das Robot Phone – ein Gerät, das nicht mehr nur als passives Werkzeug fungiert, sondern durch verkörperte Intelligenz eine physische Präsenz in eurem Alltag einnimmt. Statt starrer Gehäuse bietet euch dieses Modell eine Hardware, die sich bewegen, orientieren und auf euch reagieren kann.

Hände, Füße und ein digitales Gehirn

Das Besondere am Robot Phone ist die Abkehr von der rein visuellen Interaktion. HONOR stattet die nächste Generation im übertragenen Sinne mit „Händen und Füßen“ aus. Durch einen eigens entwickelten, extrem kompakten Mikromotor verfügt das Telefon über ein 4DoF-Gimbal-System. Damit kann das Gerät physisch auf euch reagieren: Ihr dürft euch auf ausdrucksstarkes Nicken oder Kopfschütteln freuen, wenn ihr mit der KI kommuniziert. Sogar zum Takt eurer Musik kann das Smartphone tanzen, was die Interaktion lebensechter und spielerischer macht.

Dank multimodaler Wahrnehmung erkennt das Robot Phone Geräusche, verfolgt Bewegungen im Raum und behält ein ständiges visuelles Bewusstsein für seine Umgebung. Bei KI-Videoanrufen folgt euch die Kamera automatisch in jedem Winkel, sodass ihr euch frei im Raum bewegen könnt, ohne den Bildausschnitt zu verlieren.

Kino-Qualität durch mechanische Präzision

Für eure Videoaufnahmen bedeutet die Integration von Robotik einen massiven Sprung nach vorn. Das Herzstück ist ein 200-MP-Sensor, der in einem dreiachsigen Gimbal-Stabilisierungssystem sitzt. Diese mechanische Architektur erlaubt Aufnahmen, die weit über herkömmliche Smartphone-Videos hinausgehen:

KI-Objektverfolgung: Motive werden in Echtzeit intelligent erfasst und flüssig im Fokus gehalten.

AI SpinShot: Ihr könnt automatisierte 90°- und 180°-Rotationsbewegungen für filmreife Übergänge nutzen, selbst wenn ihr das Gerät nur einhändig haltet.

Super Steady Video: Selbst in hochdynamischen Situationen sorgt die physische Stabilisierung für absolute Ruhe im Bild.

Technik auf mikroskopischer Ebene

Damit diese Mechanik in ein handliches Gehäuse passt, hat HONOR Know-how aus der Falt-Technologie adaptiert. Durch Hochleistungsmaterialien wurde der Platzbedarf für die Motoren drastisch reduziert, ohne an Robustheit einzubüßen. Das Ergebnis ist ein ultrakompaktes System, das die Lücke zwischen Smartphone-Storytelling und professioneller Kameratechnik schließt.

Einblick in die Zukunft

Das Robot Phone ist für HONOR erst der Anfang. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen bereits in die Entwicklung humanoider Roboter ein, die euch künftig als Einkaufsassistenten oder zur Unterstützung am Arbeitsplatz begleiten sollen. Mit dem Robot Phone dürft ihr schon heute erleben, wie verkörperte KI eure digitale Kommunikation natürlicher und intuitiver gestaltet.