HONOR Magic V6: Ultraschlank, aber hart im Nehmen – Das Foldable als Zipline-Anker?
Dass faltbare Smartphones dünner werden, ist im Jahr 2026 fast schon Routine. Doch dass ein Gerät, das kaum dicker ist als ein herkömmliches Smartphone, plötzlich als tragendes Element an einer Zipline herhält, lässt selbst schwer beeindruckbare Tech-Redakteur:innen aufhorchen. HONOR schickt mit dem Magic V6 ein neues Flaggschiff ins Rennen, das beweisen will: Schlankheit ist kein Synonym für Zerbrechlichkeit.
Hinge Härtetest: Fliegen am Smartphone
Um den Vorwurf des scheinbar bloßen Marketing-Blabla von „extremer Robustheit“ Lügen zu strafen, hat HONOR zu einer ähnlich drastischen Beweisführungs-Maßnahme gegriffen wie beim Magic 8 Lite. In der sogenannten Zipline Challenge diente das Hinge des Magic V6 als „Kupplung“ für eine Zipline, das eine ausgewachsene Person sicher über einen See transportierte. Wer das Video dazu sieht, fragt sich unweigerlich, wie viel Zugkraft so ein Scharnier eigentlich aushalten kann. Die Antwort liegt wohl im Material.
Spacig, das Magic V6: Stahl aus der Raumfahrt und doppelte IP-Zertifizierung
Unter der Haube – oder besser gesagt, im Knick – steckt das neue 2800MPa HONOR Super Steel Scharnier. Laut HONOR handelt es sich dabei um den stärksten Spezialstahl, der aktuell im kommerziellen Sektor genutzt wird. Doch nicht nur mechanisch legt man die Messlatte höher:
- IP68 & IP69: Das Magic V6 ist das erste Foldable, das sowohl gegen dauerndes Untertauchen als auch gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung (IP69) geschützt ist. Ein echter Game-Changer für alle, die ihr Handy nicht wie ein rohes Ei behandeln wollen.
- Reflexionsarmes Display: Mit einer Reflexionsrate von nur 1,5 % setzt das Innendisplay neue Maßstäbe bei der Lesbarkeit unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Widerstandsfähigkeit: Dank der Kombination aus robustem UTG-Glas und speziellen Beschichtungen soll das Display nicht nur Kratzern trotzen, sondern auch Stürze deutlich besser wegstecken als die Konkurrenz.
Mehr als nur ein dünnes Gehäuse
Beim Magic V6 scheint HONOR wie schon beim Magic 8 Lite voll auf den Slogan „Keine Angst, das hält!“ zu setzen, ohne dabei das edle, schlanke Design zu opfern. Wenn die Performance im Alltag hält, was die Zipline Challenge verspricht, könnte uns hier das bisher robusteste Foldable am Markt erwarten, das den Mitbewerb – unter anderem aus Korea – ordentlich herausfordert.
Am kommenden Wochenende sind wir auch am MWC in Barcelona vor Ort und werden uns dort vom Magic V6 vielleicht einen Hands-On Eindruck verschaffen können. Bleibt dran!