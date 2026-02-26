Rekordverdächtig dünn: Das HONOR MagicPad4 kommt nach Deutschland

HONOR gab zur Freude der Fans endlich den Marktstart für das HONOR MagicPad4 bekannt. Ab sofort könnt ihr das neue Flaggschiff-Tablet von HONOR vorbestellen. Mit dem Honor MagicPad4 setzt der Hersteller ein deutliches Zeichen in Sachen Mobilität und Leistung. Das Gerät ist gerade einmal 4,8 mm dünn und wiegt rund 450 g, was es zu einem der leichtesten und schlankesten Begleiter für euren Alltag macht. Trotz der filigranen Bauweise verspricht HONOR durch den Einsatz von Fasern aus der Luftfahrttechnik eine hohe Stabilität.

Im Inneren arbeitet als Branchenpremiere der Snapdragon 8 Gen 5 Prozessor in 3-nm-Bauweise. Damit steht euch eine Rechenleistung zur Verfügung, die bisher bei Tablets kaum vorstellbar war. Das 12,3 Zoll große OLED-Display liefert dazu eine Bildwiederholrate von 165 Hz und eine enorme Helligkeit von 2400 Nits, damit ihr eure Inhalte auch im Freien problemlos erkennen könnt. Um eure Augen bei der Arbeit oder beim Streaming zu schonen, sind zahlreiche Schutztechnologien wie eine KI-basierte Defocus-Funktion integriert.

Besonders interessant für alle Nutzer:innen, die mobil arbeiten möchten: Das MagicPad4 bietet einen speziellen PC-Modus. Damit dürft ihr eine Desktop-Oberfläche samt Dateiverwaltung und Mausunterstützung nutzen, die fast wie an einem herkömmlichen Laptop funktioniert. Auch bei der Konnektivität geht HONOR neue Wege. Ihr könnt das Tablet nämlich nahtlos mit Geräten anderer Hersteller verbinden – der Datenaustausch mit dem iPhone oder die Nutzung als Zweitbildschirm für den Mac sind problemlos möglich.

Für die nötige Ausdauer sorgt ein 10.100 mAh starker Akku, den ihr per Schnellladefunktion zügig wieder befüllen könnt. Verschiedene KI-Tools unterstützen euch zudem bei der Arbeit, indem sie beispielsweise Protokolle von Meetings erstellen oder störende Hintergrundgeräusche bei Telefonaten herausfiltern.

Das HONOR MagicPad4 ist in den Farben Grau und Weiß verfügbar. Während ihr die Vorbestellung ab sofort tätigen könnt, erfolgt der offizielle Verkaufsstart am 2. März 2026.