Massives Gratis-Update für Sims 4 veröffentlicht

Innenarchitekt:innen aufgepasst: In Die Sims 4 erwarten euch etwa 1.200 neue Varianten von 149 Basisgegenständen. Lest hier gleich mehr!

Über das neue Die Sims 4-Update

Das Dream Home Decorator-Spielpaket von Sims 4 (zu unserem Test) hat viel für Spieler:innen getan, die an Renovierung und Design interessiert sind, aber ein neues Basisspiel-Update, das am Dienstag veröffentlicht wurde, ist wohl eine viel größere Sache. Entwicklerstudio Maxis hat zwei neue Kits hinzugefügt: Fashion Street und Incheon Arrivals, inspiriert von Indien bzw. Südkorea. Die meisten Dinge in diesen Kits sind nur verfügbar, wenn ihr diese kauft, aber Maxis hat auch ein neues, kostenloses Basisspiel-Update hinzugefügt. Und es ist ein Update, das lange auf sich warten ließ.

Das Sims 4-Kunstteam fügte rund 1.200 neue Gegenstandsvarianten zu 149 Basisspielgegenständen im Baumodus hinzu, so Electronic Arts in einem Update auf dem hauseigenen Blog (inklusive vieler Screenshots!). Um es einfach auszudrücken, 149 Artikel haben jetzt eine riesige Auswahl an verschiedenen Farb- und Mustermustern, was bedeutet, dass ihr eure Häuser auf neue Weise anpassen könnt. Vorhänge! Holzmuster, die passen! Bunte Öfen! Dazu gibt es neue Muster für die Gartenarbeit sowie Pflanzen, und alle 64 Basisspielfenster wurden ebenfalls aktualisiert. Das alles bedeutet zwar keine vollständige Anpassungsmöglichkeit, aber eine Menge mehr Auswahl. Startet ihr Die Sims 4 wieder?