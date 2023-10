Marvel’s Spider-Man 2: Was bisher geschah [VIDEO]

Der Marvel’s Spider-Man 2-Story-Recap-Trailer weckt die Leidenschaft langjähriger Fans wieder auf und lädt gleichzeitig Neulinge in die Welt der Spinnenmänner ein. Es schafft auch die Bühne für das, was eine epische Fortsetzung der Spider-Man-Saga verspricht. Natürlich ist diese Zusammenfassung auch im Spiel selbst enthalten – das heißt, selbst, wenn ihr noch keines der Insomniac-Spiele zuvor gesehen habt und auch diese News nicht gelesen habt, werdet ihr perfekt auf das vorbereitet, was auf euch zukommt. So funktionieren Videospiele!