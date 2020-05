Marvel’s Iron Man VR erscheint am 3.7.2020 für PlayStation VR

Gute Nachrichten für die Fans von Iron Man – mit Marvel’s Iron Man VR könnt ihr ab 3. Juli 2020 in die legendäre Rüstung von Tony Stark schlüpfen und dank PlayStation VR und einer intuitiven Nutzung der PlayStation Move-Motion-Controller so immersiv wie nie zuvor in die Welt von Iron Man eintauchen.

Worum geht’s in Marvel’s Iron Man VR?

Noch nie konnten SpielerInnen so immersiv in die grandiose Welt von Marvel abtauchen wie in Marvel’s Iron Man VR. Mit PSVR schlüpft ihr in die legendäre Rüstung von Iron Man und stellt euch in actiongeladenen Kämpfen seinen gefährlichsten Feinden – in einer komplett originellen Geschichte. Um die Welt zu retten, nutzt ihr zwei PlayStation Move-Motion-Controller, mittels derer ihr ganz intuitiv durch die Welt von Iron Man düst. Nach den Missionen kehrt ihr regelmäßig in die Werkstatt des charismatischen Tony Stark zurück, um die mächtige Rüstung weiter zu verbessern und den eigenen Wünschen anzupassen.

Verschiedene Rüstungseinstellungen und das ausgeklügelte wie realistische Flugsystem sorgen für eine präzise Abstimmung der Fluggeschwindigkeit auf die jeweilige Situation, was waghalsige Manöver auch für Fluganfänger ermöglicht. Mit Iron Mans Schubdüsen lassen sich auch bei hoher Geschwindigkeit enge Kurven schneiden, gezielte Schüsse abfeuern und saftige Faustschläge in der Luft austeilen. Ihr bleibt dabei jederzeit in Kontrolle über die Lage und könnt dank des bahnbrechenden PlayStation VR-Systems ganz in der Rolle des legendären Superhelden aufgehen.