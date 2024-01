Marvel’s Guardians of the Galaxy (PC) ist derzeit gratis im Epic Games Store

Square Enix’ Marvel’s Guardians of the Galaxy kann jetzt bis zum 11. Januar kostenlos gekauft werden, dann wird es durch Sail Forth ersetzt.

Trotz des positiven Fanempfangs erklärte Square Enix, dass die Verkäufe seines Spiels “die anfänglichen Erwartungen unterboten“. In Präsentationsfolien nach dem Ergebnisbriefing im Februar 2021 erklärte der Präsident des Unternehmens, Yosuke Matsuda, dass sich das Spiel nicht so gut verkauft habe wie erhofft, obwohl es gut von der Presse bewertet worden sei. “Trotz starker Kritiken untertrafen die Verkäufe des Spiels beim Start unsere ursprünglichen Erwartungen”, sagte Matsuda.

“Die Verkaufsinitiativen, die wir im November 2021 gestartet und ins neue Jahr fortgesetzt haben, haben jedoch zu einem Umsatzwachstum geführt, und wir beabsichtigen, den Umsatz weiter auszubauen, um den langsamen Start des Titels wettzumachen.“ Der laufende Weihnachtsverkauf beinhaltet auch teilweise dramatisch große Rabatte auf einige der größten Spiele dieses Jahres, darunter Alan Wake 2, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy und Assassin’s Creed Mirage um etwa den halben Preis. Wer also die eigene Sammlung noch vervollständigen will, kann das jetzt um weniger Geld tun!