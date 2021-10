Marvel’s Eternals: Wer ist Starfox?

Am Ende von Marvel’s Eternals gibt es eine After-Credit-Scene zu sehen, in der wir mit Starfox das Debüt eines neuen Helden im Marvel Cinematic Universe erleben. Doch wer ist dieser Starfox und was können wir von ihm erwarten?

Herkunft

Starfox (auch Eros von Titan genannt) kommt vom Planeten Titan. Dieser Ort im Universum ist Fans des Marvel Cinematic Universe bestimmt ein Begriff – kommt doch auch Thanos von diesem Planeten. Und es geht noch weiter Starfox ist sogar der Bruder von Thanos. Im Gegensatz zum Widersacher in der MCU Phase 3 steht Starfox allerdings auf der Seite der “Guten” – blendet man mal seinen Ruf als Frauenheld aus. Somit können wir gleich einmal durchatmen. Am Ende von Marvel’s Eternals kann man das aufgrund seines sonnigen Gemüts es zwar erahnen, aber wirklich wissen kann man es nicht. Also ihr könnt euch beruhigt zurücklehnen, er gehört zu den Guten. Spannend wird allerdings wer mehr Frauen abschleppen wird, haben wir mit Starlord von den Guardians of the Galaxy ja schon einen berüchtigten Frauenheld im MCU.

Sein Auftauchen im MCU

Wie eingangs erwähnt, taucht Starfox zum ersten Mal in der After Credit Scene von Marvel’s Eternals auf. Doch er ist nicht alleine – mit ihm bzw. vor ihm erscheint mit Pip der Troll ein seltsamer Zeitgenosse mit einem Krug, von dem er ständig nippt. Dementsprechend ist er auch leicht beschwipst. Er kündigt kurz das kommende Debüt von Starfox an und schon materialisiert sich der Neuankömmling im Raumschiff der Eternals, mit dem sich Thena, Druig und Makkari aufgemacht haben, um weiteren Eternals reinen Wein einzuschenken und sie vor den bösen Machenschaften der Celestials und insbesondere Arishem zu warnen.

Welche Fähigkeiten hat Starfox?

Neben seinen Kräften als Eternal ist seine Hauptfähigkeit, dass er die Gefühle von Menschen innerhalb eines kleinen Radius manipulieren kann. So kann er extreme Empfindungen wie starke Erregung oder völlige Ausgeglichenheit hervorrufen. Das geht sogar soweit, dass er damit auch das ein oder andere Abenteuer im Bett auslösen kann. Er kann diese Fähigkeit aber auch einsetzen, um andere Personen so zu verändern, dass sich zwei Personen näher an sich hingezogen fühlen. Wie diese Fähigkeit im Kampf gegen Arishem helfen soll, kann ich noch nicht erahnen, aber hier fällt den Macher:innen bestimmt etwas ein.

Vom Sänger zum Marvel-Star!

In der Rolle von Eros von Titan erleben wir den britischen Sänger, Songwriter und Schauspieler Harry Edward Styles, der euch vermutlich als Mitglied der Boyground One Direction bekannt ist.