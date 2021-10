Marvel’s Eternals Filmkritik: Gelungener Start in die MCU-Phase 4

Noch vor dem österreichischen Kinostart am 3. November konnte ich vorab den kommenden Marvel-Streifen Eternals sehen – ob mir der Film gefallen hat, erfahrt ihr in meiner Marvel Studios’s Eternals Filmkritik. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass ich sämtliche Spoiler in dieser Filmkritik vermeiden werde. Weiterführende Informationen, die auch Spoiler enthalten können, werde ich entsprechend kennzeichnen.

Background

Eternals ist der mittlerweile 25. Film aus dem Marvel Cinematic Universe, das den bisherigen Höhepunkt mit Avengers Endgame (hier geht’s zu meiner Filmkritik) und dem Sieg über Thanos erreicht hat. Mit dem neuesten Film befinden wir uns nach diesem Ereignissen und wohl erst am Beginn einer neuen Ära – der Marvel Cinematic Universe Phase 4.

Worum geht’s?

Der Film startet fulminant und lange, lange vor unserer Zeit. Vorzeitliche Menschen werden beim Fischen von einer Alienrasse namens Deviants angegriffen. Die Menschen hätte mit ihren Speeren und einfachen Waffen wohl keine Sekunde lang überlebt, hätten die Eternals nicht eingegriffen. Dabei handelt es sich um eine Spezies nahezu unsterblicher Außerirdischer in Menschengestalt, die vom weit entfernten Planenten Olympia auf die Erde gekommen sind. Von ihrem Erschaffer Arishem wurden sie mit der Mission betraut, die Erdenbevölkerung vor den Deviants zu beschützen, aber sonst in keinerlei Konflikte bzw. Dinge der Menschheit einzugreifen (Anm. dies ist auch die Erklärung, warum sie nicht am Kampf gegen Thanos mitgewirkt haben). Jahrtausende haben die Eternals auf der Erde in Frieden verbracht, bis zum heutigen Tag. Die Deviants sind offenbar wieder aufgetaucht und machen nun gezielt Jagd auf die Eternals. Warum? Das findet ihr am Besten selbst heraus.