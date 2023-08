Markus Dietrichs Ponyherz ab 24.8.2023 im Kino

Diesen Sommer startet mit Ponyherz ein wunderbarer Film in den Kinos, der nicht nur die Herzen junger Pferdefans höherschlagen lässt. Das spannende Pferdeabenteuer, basierend auf der beliebten Buchreihe von Usch Luhn, kommt am 24. August in die Kinos.

Worum geht’s?

Anni (Martha Haberland) ist vor kurzem mit ihrer Familie ins beschauliche Dörfchen Groß-Hottendorf gezogen und träumt davon, endlich das langersehnte eigene Pferd zu bekommen. Doch der Wunsch bleibt unerfüllt. Noch dazu muss sie sich in der neuen Schule Sticheleien von Pia (Felizia Trube) und Bine (Amely Trinks) gefallen lassen. Trost erfährt sie vom gleichaltrigen Lorenz (Franz Krause), der auf dem Hof seines Onkels Pieter (Peter Lohmeyer) lebt und mit dem sie sich anfreundet. Als sie eines Tages Zuflucht im nahegelegenen Wald sucht, traut sie ihren Augen nicht: Vor ihr steht ein Wildpferd, das sogar eine herzförmige Blässe auf der Stirn hat! Zwischen Ponyherz, wie sie das Wildpferd nennt, und Anni besteht sofort eine magische, innige Verbindung. Doch dann tauchen Pferdediebe auf und wollen die Herde, in der Ponyherz lebt, stehlen und verkaufen. Wird es Anni und Lorenz gelingen, die Diebe zu stellen und die Wildpferde wieder in Freiheit zu bringen?

Basierend auf der populären Kinderbuchreihe Ponyherz von Erfolgsautorin Usch Luhn (erschienen im Carlsen Verlag), die bislang in einer mehr als siebenstelligen Gesamtauflage die Herzen nicht nur pferdebegeisterter Kinder erobern konnte, kommt diesen Sommer nun endlich die lang ersehnte Verfilmung ins Kino!