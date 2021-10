Mario Party Superstars Übersichts-Trailer veröffentlicht

Werft einen Blick auf die Spielbretter, Modi, Minispiele und weitere Funktionen die euch in Mario Party Superstars erwarten!

Stürzt euch in dieser Mario Party in eine Superstar-Sammlung aus Minispielen der gesamten Mario Party-Reihe. Egal, ob ihr auf derselben Konsole, lokal oder online spielt, der Partyspaß kennt keine Grenzen. Brettspiel-Partien mit FreundInnen werden nach jeder Runde gespeichert, also könnt ihr jederzeit eine Pause einlegen und danach dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Auf eurer Jagd nach Sternen könnt ihr eure MitspielerInnen mit Stickern motivieren oder triezen. Alle Spielmodi unterstützen Online-Mehrspielerpartien – ganz gleich, ob ihr nur ein paar kurze Minispiele mit FreundInnen spielen oder zu einem 30-Runden-Marathon antreten wollt. Selten schmeckte ein Sieg gegen weltweite Kontrahenten süßer!