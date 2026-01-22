Mario Kart World 1.5.0 bringt Team-Rennen zur K.O-Tour

Nintendo hat dieses Jahr das erste Update für Mario Kart World veröffentlicht, und es erhöht die Versionszahl auf 1.5.0.

Mehr zu Mario Kart World 1.5.0

Dieses Update nimmt einige allgemeine Änderungen vor und behebt auch mehrere Probleme. Dazu gehören Teamrennen in der Knockout Tour und die Hinzufügung von polnischer Sprachunterstützung. Hier ist der vollständige Überblick für euch:

Teamrennen zur Knockout Tour hinzugefügt, wenn in einem Raum während „Online Play“ und „Wireless Play“ gespielt wird.

Das Spiel unterstützt jetzt die polnische Sprache.

Wir können die gewählte Sprache über die Einstellung „Sprache“ im Menü „System“ von „Systemeinstellungen“ ändern.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel manchmal endete, wenn ein Spieler als Kamek auf Choco Mountain spielte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die angezeigte Bewertung manchmal falsch war, wenn man sich an „Jeder“ in „Online-Spiel“ anschloss, während er sich in einem Raum befand.

Mehrere andere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Nintendo hat kürzlich auch einige Switch Online-Symbole zum Thema Mario Kart World veröffentlicht, mit insgesamt fünf Wellen, die von jetzt bis Februar laufen.

Abgesehen von diesem Update wurden diese Woche auch neue Updates für Donkey Kong Country Returns HD und Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht.