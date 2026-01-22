Donkey Kong Country Returns HD bekommt Nintendo Switch 2-Update

Diese Woche hat Nintendo ein kostenloses Update für Donkey Kong Country Returns HD veröffentlicht. Was ist enthalten?

Mehr zu Donkey Kong Country Returns HD

Donkey Kong Country Returns wurde ursprünglich vor über einem Jahrzehnt auf der Nintendo Wii veröffentlicht, wurde später auf den Nintendo 3DS portiert, und eine aktualisierte Version des Spiels kam Anfang 2025 auf die Nintendo Switch. Das neue kostenlose Update wurde diese Woche veröffentlicht und fügte neue Spielmodi, verbesserte Grafik und einen neuen spielbaren Charakter hinzu. Richtig: Dixie Kong kommt endlich in Donkey Kong Country Returns an! Als Donkey Kong Country Returns 2010 zum ersten Mal auf der Nintendo Wii erschien, wurde es als Rückkehr zu den glorreichen Tagen der Donkey Kong-Serie auf dem Super Nintendo angekündigt. Während Diddy Kong ursprünglich ein spielbarer Sidekick war, war Dixie Kong in den Spielen abwesend, bis Donkey Kong Country: Tropical Freeze auf der Nintendo Wii U veröffentlicht wurde. Jetzt fügt das neue kostenlose Update für Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch-Konsolenfamilie zum ersten Mal eine spielbare Dixie Kong hinzu. Anstatt Diddys Jetpack zu benutzen, um durch die Luft zu fliegen, können wir Dixie Kongs Helicopter Spin verwenden.

Darüber hinaus bietet das kostenlose Update verbesserte Grafik und Auflösung sowie schnellere Ladezeiten, insbesondere für die Nintendo Switch 2. GameShare wird auch auf dem Nintendo Switch 2 unterstützt, sodass wir mit einem Freund spielen können, der das Spiel nicht über eine lokale drahtlose Verbindung hat. Es gibt auch einen neuen Turbo-Angriffsmodus, der als Time Attack-Modus dient. Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 steht Nintendos ältestes Maskottchen und Anführer der Gruppe, Donkey Kong, im ersten Jahr der neuen Switch-Konsole im Hintergrund. Donkey Kong Bananza war der erste herausragende 3D-Plattformer der neuen Konsole, mit DKs Redesign und der Rückkehr von King K. Rool. DK ist auch in Mario Kart World zu sehen und soll ein wichtiger Schwerpunkt des Kampagnenmodus in Mario Tennis Fever sein. Dieses Spiel soll den größten Kader in der Geschichte der Serie haben. Wir berichteten bereits darüber, und während die Spieler immer noch auf Neuigkeiten über das nächste große Mario-Spiel warten, gibt es derzeit einiges für den Affen Donkey Kong. Freut ihr euch darüber?