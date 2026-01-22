Pokémon-Legenden: Z-A Version 2.0.1 ist online, bringt Änderungen

Pokémon-Legenden: Z-A hat heute nun erstes Update des Jahres für Switch und Switch 2 erhalten, die Version 2.0.1. Was ist neu?

Mehr zu Pokémon-Legenden: Z-A 2.0.1

Es konzentriert sich auf einige Anpassungen, um bestimmte Gegenstände zu erhalten (einschließlich einer Erhöhung der maximalen Anzahl von Gegenständen) und wendet auch eine ganze Reihe von Korrekturen auf zuvor bestätigte Mega Dimension-Erweiterungsprobleme an. Zu unserem Test des Spiels geht es hier entlang, und wir haben uns natürlich ebenso den Mega Dimension DLC in einem Testbericht näher angesehen. Aber nun genug der Verlinkungen zu unserer Historie, hier ist der Überblick über dieses neueste Update:

Man kann nun mehrere Beeren gleichzeitig kaufen, die maximale Anzahl von Gegenständen wurde auf 9.999 erhöht, und es gibt auch Behebungen für bestätigte Probleme von Pokémon-Legenden: Z-A. Pokémon sollten sich nun weniger verirren, es gab Fälle, in denen das Wetter sonnig blieb und sich nicht änderte. Shiny-Pokémon werden nun zuverlässig im Pokédex registriert, und manche Spieler konnten die Nebenmission 188 „Sonderscanning starten“ möglicherweise nicht abschließen, auch nach dem Sammeln der maximalen Anzahl von Punkten.