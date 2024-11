MAMMA MIA! – Das Musical in Originalsprache von 27.11. – 8.12.2024 in Wien

MAMMA MIA! kehrt mit ihrer Wien-Premiere am 27. November 2024 in Originalsprache zurück nach Österreich und lässt die Wiener Stadthalle im Glanz der größten ABBA-Hits erstrahlen.

Was erwartet euch?

Das Original ist zurück und die Vorfreude in Wien ist riesig: MAMMA MIA! – das sensationelle Feel-Good-Musical – kommt vom 27. November bis 08. Dezember 2024 in die Wiener Stadthalle. Die englische Originalversion wird mit deutschen Untertiteln präsentiert, sodass das Publikum die zeitlosen ABBA-Hits in ihrer mitreißenden Energie besonders genießen kann. Die Tickets sind bereits heiß begehrt und viele Termine fast ausverkauft – also jetzt schnell die letzten Tickets sichern!

Liebe, Familie und jede Menge ABBA-Hits zum Mitsingen

Mit 22 der größten ABBA-Songs wie „Dancing Queen“, „Take a Chance on Me“ und „The Winner Takes It All“ erzählt MAMMA MIA! die berührende und heitere Geschichte einer Mutter, einer Tochter und drei potenziellen Vätern. Die Handlung spielt auf einer sonnigen griechischen Insel: Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, möchte endlich wissen, wer ihr Vater ist, und lädt kurzerhand drei Männer ein, die vor 20 Jahren Teil des Lebens ihrer Mutter Donna waren. Was folgt, ist ein humorvolles und chaotisches Abenteuer, bei dem Freundschaft, Liebe und das Wiederfinden alter Träume im Vordergrund stehen.

Jubiläumstour: 25 Jahre MAMMA MIA! seit der Londoner Premiere

Die diesjährige Tournee feiert das 25-jährige Jubiläum des Musicals seit seiner Uraufführung im Londoner West End im April 1999. Seitdem hat sich MAMMA MIA! zu einem weltweiten Phänomen entwickelt: Über 10 Millionen Zuschauer:innen allein in London, mehr als 65 Millionen Menschen weltweit, aufgeführt in 50 Produktionen und 16 verschiedenen Sprachen – eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Besonders beeindruckend: MAMMA MIA! war das erste westliche Musical, das 2011 in China auf Mandarin gezeigt wurde. Auf dem Broadway lief die Show ganze 14 Jahre und wurde zu einer der am längsten gespielten Produktionen.