Magenta bietet ab sofort schnelleres Einstiegs-Internet und günstigere Preise

Magenta reagiert auf die Nachfrage von Kund:innen nach schnellerem Internet. Günstigere Tarife werden schneller, die schnelleren günstiger!

Über die Magenta-Tarif-Änderung

Ein Drittel der Magenta Neukund:innen entscheidet sich mittlerweile für Internet-Tarife mit 250 Mbit/s oder schneller. Deshalb führt Magenta ab sofort einen neuen Einstiegstarif mit mehr Geschwindigkeit ein und senkt die Grundgebühr in den schnellsten Top-Tarifen für sein Glasfaser-Kabelnetz. So bietet der neue Einstiegstarif ab sofort bis zu 100 Mbit/s (12,5 MB/s) Download (bisher 40 Mbit/s oder 5 MB/s) und bis zu 20 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit (2,5 MB/s statt bisher 8 Mbit/s, also 1 MB/s) und erhält einen neuen Preispunkt von 32 Euro monatlich. Auf der anderen Seite des Spektrums wurde der schnellste Tarif mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde, umgerechnet 1.000 Mbit/s (oder 125 MB/s), um 20 Prozent preiswerter und kostet fortan nur 80 Euro statt 100 Euro monatlich. Einen neuen Preis erhält ebenfalls der zweitschnellste Tarif mit bis zu 500 Mbit/s (62,5 MB/s) Download-Geschwindigkeit, der nun 49 Euro statt 60 Euro kostet. Diese Tarife sind im Zuge einer Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung erhältlich. Zu den weiteren Tarifen zählen bis zu 250 Mbit/s Download (31,25 MB/s) und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit (6,25 MB/s) um 42 Euro monatlich, sowie ein Gaming- und zwei Jugendtarife. Noch attraktiver wird es für MagentaEINS-Kund:innen, also jene Kund:innen mit Mobilfunk und Internet von Magenta in einem Haushalt. Alle Internet-Tarife sind für diese Kundengruppe um 5 Euro rabattiert.

Bedarf an höherem Internet-Speed steigt

Mit diesen Maßnahmen reagiert Magenta Telekom auf das Kaufverhalten und die Bedürfnisse von Konsument:innen. In den letzten Jahren wurde ein zunehmender Bedarf an höheren Internet-Geschwindigkeiten beobachtet. Dies bestätigt sich auch durch den jährlich steigenden Datenverbrauch. Daher hat Magenta Telekom seinen Internet-Einstiegstarif ab sofort auf 100 Mbit pro Sekunde erhöht. Weniger Internet-Geschwindigkeit anzubieten, ist nicht mehr zeitgemäß, vor allem, wenn diese Bandbreite zuverlässig geliefert werden kann. Die große Nachfrage nach mehr Bandbreite bestätigt sich darüber hinaus anhand der häufig nachgefragten Produkte. Früher haben Kund:innen vermehrt Tarife mit 40 und 75 Mbit/s (5 und 9,37 MB/s) gewählt. Vor drei Jahren waren 125 Mbit/s (15,62 MB/s) beliebt. Mittlerweile entscheiden sich nahezu 40 Prozent der Magenta Neukund:innen für die doppelte Geschwindigkeit oder schneller. Diese Gruppe mit Bedarf für sehr schnelles Internet erhält mit den neuen reduzierten Tarif-Preisen für 500 Mbit/s (62,5 MB/s) und 1000 Mbit/s (125 MB/s) ein noch attraktiveres Angebot. Zur Übersicht der Tarife geht es gleich hier – was haltet ihr davon?