M. Night Shyamalans Knock at the Cabin kommt am 16.2.2023 ins Kino

Gute Nachrichten für die Fans von Filmemacher M. Night Shyamalan – mit Knock at the Cabin kommt Mitte Februar ein spannend wirkender Horrorthriller in die heimischen Kinos.

Cast & Crew

In den Hauptrollen von Knock at the Cabin, dem neuen Film des visionären Filmemachers M. Night Shyamalan, sind Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy), der für den Tony und den Emmy nominierte Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), die für den BAFTA nominierte Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), die Newcomerin Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women, Landline) und Rupert Grint (Servant, Harry Potter) zu sehen.