LUNA The Shadow Dust Test (PC): Niedliches Point-and-Click

In LUNA The Shadow Dust begleitet ihr zwei Protagonisten auf einer Reise ohne viele Worte. Kann das handgezeichnete Indie-Adventure überzeugen? Lest das Review!

Über Üri und Layh

Die beiden Helden des Spiels heißen Üri und Layh. Der junge Üri begibt sich auf eine einzigartige Reise in einem mysteriösen Turm. Ihm steht ein kleiner Vierbeiner namens Layh zur Seite – und gemeinsam erlebt ihr in LUNA The Shadow Dust ein Abenteuer, das die Grenze zwischen Licht und Schatten ganz genau erforscht. Das Game ist ein klassisches Point and Click-Adventure, indem ihr euer Hirn des Öfteren ganz schön anstrengen müsst. Um im Turm immer höher zu kommen, gilt es, Rätsel zu lösen.

Nur so kann Üri sein Gedächtnis wiedererlangen und dunkle Geheimnisse aufdecken. Schnell fällt übrigens auf, dass LUNA The Shadow Dust sich so manches von anderen Spielen abgeschaut hat. Von Ni No Kuni etwa hat man die Idee, das Gameplay nahtlos mit von Hand gezeichneten Zwischensequenzen zu verknüpfen. Durch das Drücken der Leertaste könnt ihr zwischen den beiden Charakteren wechseln, das erinnert unter anderem an The Book of Unwritten Tales. So entsteht ein unwiderstehlicher Drang, noch einen Raum und noch einen Raum lösen zu wollen …