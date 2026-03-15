Luminas: Parasite Reign: Verteidigt Solaris in der neuen Steam-Demo

Das Indie-Entwicklerstudio SOTO Game Studio hat den baldigen Release seines Debüttitels Luminas: Parasite Reign angekündigt. Ab dem 26. März 2026 könnt ihr euch in der STEAM-Demo einen ersten Eindruck des 3D-Horde-Survivor-Roguelites verschaffen.

Was erwartet euch?

In diesem Bullet-Heaven-Abenteuer übernehmt ihr die Führung über eine Gruppe magischer Kreaturen, die Luminas, um das Land Solaris gegen eine unaufhaltsame Parasitenplage zu verteidigen. Anders als in klassischen Genre-Vertretern liegt der Fokus hier auf teambasiertem Gameplay: Ihr startet eure Läufe mit einem Charakter wie dem Drachen Pyropeep oder der Schildkröte Shelly und könnt im Verlauf der Runden bis zu zwei weitere Mitstreiter:innen auf der Karte erwecken, um euer Team zu vervollständigen.

Während ihr euch durch verschiedene Biome wie Eishöhlen oder Vulkanzonen kämpft, dürft ihr aus einer Vielzahl von Zauberfähigkeiten und passiven Effekten wählen. Durch die Kombination verschiedener Elementarkräfte entstehen mächtige Synergien. Ihr könnt eure Gruppe dabei ganz nach eurem Stil ausrichten – ob ihr nun auf massiven Flächenschaden setzt oder eure Verteidigung durch Support-Buffs stärkt, bleibt euch überlassen.

Zwischen den Versuchen könnt ihr im Dorf Gold gegen Schätze eintauschen und die individuellen Skillbäume eurer Luminas verbessern. Ein besonderes Highlight ist der Evolutionsstatus, bei dem eure Begleiter:innen neue Werte und Eigenschaften offenbaren. In der kommenden Demo dürft ihr das erste Biom erkunden, erste Bosskämpfe bestreiten und den Entwickler:innen direkt Feedback geben, während sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet.