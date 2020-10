Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-Maus angekündigt

Logitech hat den ERGO M575 Wireless Trackball angekündigt – eine elegante kabellose Trackball-Maus mit einfacher Daumensteuerung, ausgelegt für großen Komfort bei wenig Platz. Ohne den Arm für die Cursorsteuerung bewegen zu müssen, bleiben Hand und Unterarm auch bei stundenlangem Gebrauch entspannt. Mit seinem ergonomischen Design in Graphit und Off-White unterstützt der Trackball die Handfläche und eignet sich ideal für Schreibtische und andere Tische jeder Größe.

Die leichtgängige und reaktionsschnelle Steuerung der ERGO M575 kann überall dort eingesetzt werden, wo NutzerInnen arbeiten, ohne dass größere Armbewegungen erforderlich sind. Da das angewinkelte Scrollrad die Finger in einer natürlicheren Position hält, bietet es den ganzen Tag über Komfort. Für die Geschwindigkeit des Cursors können Nutzer das präzise Tracking in der Logitech Options Software anpassen. Der Trackball kann über den mitgelieferten USB-Empfänger oder über Bluetooth Low Energy mit Mac, iPad oder PC verbunden werden. Die mitgelieferte AA-Batterie hält bei Verwendung des kabellosen Empfängers bis zu 24 Monate. Die ERGO M575 ist einfach, benutzerfreundlich und bequem und bietet alle wesentlichen Funktionen, die Nutzer für stundenlange Produktivität benötigen.

Neben einer ergonomischen Form für verschiedenste Handgrößen, wurde die Trackball-Maus für Nachhaltigkeit entwickelt. Ein Teil der Kunststoffteile des ERGO M575 wird aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff (PCR) hergestellt – 50 Prozent für die Variante in Graphit und 21 Prozent für die Variante in Weiß. Unser PCR-Programm veranschaulicht unser Engagement für nachhaltiges Design und zeigt wie wir ausgedienten Produkten aus dem Bereich Unterhaltungselektronik ein zweites Leben geben. Bis Ende 2021 wird die Hälfte unserer aktuellen Creativity & Productivity-Linie von Mäusen und Tastaturen ein gewisses Maß an PCR-Kunststoff enthalten. Wir werden zudem PCR-Kunststoff auch bei der Einführung neuer Produkte verwenden, wo immer es möglich ist. Die Papierverpackungen der ERGO M575 stammen ebenfalls aus FSC(R)-zertifizierten Wäldern, was unsere Unterstützung einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der weltweiten Wälder zeigt.

Preise und Verfügbarkeit

Der ERGO M575 Wireless Trackball ist ab dem 28. Oktober 2020 auf Logitech.com und ab Januar 2021 bei anderen Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 49,99 Euro erhältlich.