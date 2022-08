Logitech dürfte demnächst das G Gaming Handheld ankündigen

Dank Evan Blass gab es einen ersten Blick auf das Logitech G Gaming Handheld. Mehr Infos gibt’s hier!

Über das Logitech G Gaming Handheld

Anfang dieses Monats gab Logitech bekannt, dass es an einem Handheld-Gaming-Gerät mit Tencent arbeitet, das “mehrere Cloud-Gaming-Dienste unterstützen würde”, darunter NVIDIAs GeForce Now und Xbox Cloud Gaming. Jetzt sieht es so aus, als können wir dank Evan Blass unseren ersten Blick auf das Gerät werfen. Wir wissen auch, dass es G Gaming Handheld genannt werden sollte, da Logitech diesen Namen auf einer kürzlich veröffentlichten Zielseite aufgeführt hat. Wenig überraschend: Es sieht genauso aus wie viele andere Gaming-Handhelds, mit linken und rechten Joysticks, einem Richtungspad, ABXY-Tasten, einer Home-Taste und Schulterpolstern sowie einer benutzerdefinierten “G”-Taste.

Ein weiteres Bild zeigt auch, wie der Startbildschirm aussieht, mit Symbolen für Googles Play Store, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome und YouTube. Wir sehen auch Symbole für Benutzerprofil, Nachrichten, Einstellungen und Leistung. Man kann das Logitech G Gaming Handheld in Bezug auf das Grunddesign mit einem Steam Deck oder sogar Nintendos Switch Lite vergleichen. Der Cloud-Gaming-Aspekt bedeutet, dass es wahrscheinlich ähnliche Funktionen wie ein Smartphone hat, wenn auch mit einem bequemeren Formfaktor und einer spielorientierten Benutzeroberfläche. Es gibt noch keine Info darüber, wann es erscheinen wird, aber wie schon erwähnt hat Logitech bereits eine Landingpage eingerichtet, so dass ihr eure E-Mail-Adresse angeben könnt, um zeitnah weitere Details zu erhalten.