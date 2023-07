Lizenz-News: Crunchyroll sichert sich The Demon Prince of Momochi House

Crunchyroll kündigt im Rahmen des Crunchyroll Industry Panels auf der Anime Expo 2023 The Demon Prince of Momochi House an. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

An ihrem 16. Geburtstag erbt die Vollwaise Himari Momochi ein uraltes und ihr unbekanntes Anwesen. Sofort steht für sie fest, dass sie in diesem Haus wohnen möchte, auch wenn es gemeinhin als Spukhaus verschrien ist. In Wirklichkeit steht ihr mysteriöses neues Heim auf der Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Geister, und Himari ist dafür bestimmt, als Wächterin zwischen beiden Welten zu fungieren. Zu ihrem Erstaunen muss sie beim Einzug feststellen, dass sich bereits drei Männer mit unsagbarer Schönheit und übernatürlicher Macht im Haus niedergelassen und ihre vorgesehene Rolle eingenommen haben.