Lizenz-News: Crunchyroll sichert sich Berserk of Gluttony

Crunchyroll kündigt im Rahmen des Crunchyroll Industry Panels auf der Anime Expo 2023 Berserk of Gluttony an. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

In einer Welt, in der Skills das wichtigste Merkmal einer Person darstellen, wird Schlosswächter Fate mit der Fähigkeit „Völlerei“ abgestraft. Nichts als unersättlichen Hunger beschert ihm dieser Skill, weswegen er sein Dasein in Elend und Schmach ohne Ansehen fristet. Erst als er einen Eindringling mitsamt seiner Seele vertilgt, erwacht die wahre Macht von Fakes Völlerei. Wenn es ihm nun gelänge, Kontrolle über diese Kraft zu erlangen, könnte er Schmied seines eigenen Schicksals werden! (Quelle: Crunchyroll-Webseite)