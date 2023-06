Lil’ Guardsman: Liebevolles Abenteuerspiel lässt euch das Burgtor bewachen + Demo

Lil’ Guardsman steckt euch in die Haut eines Zwölfjährigen, um das Burgtor zu bewachen und Leute in Gespräche zu verwickeln. Es erscheint noch 2023 für PC, Mac, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch!

Mehr über Lil’ Guardsman

Auf der Steam-Website zum Spiel (inklusive Demo!!) findet ihr diese Beschreibung: Stell dir vor, du bist 12 Jahre alt und plötzlich für das Wachhäuschen am Burgtor verantwortlich, wo du entscheidest, ob Kobolde und über 100 weitere Charaktere Einlass erhalten. In diesem Deduktionsabenteuer schlüpfst du in die Rolle von Lil, übernimmst die Schicht im Wachhäuschen und bekommst die Aufgabe, über das Schicksal von mehr als 100 einzigartigen Charakteren zu entscheiden. Du befragst Menschen, Elfen, Kobolde, Zyklopen und weitere Fantasiegestalten und entscheidest mithilfe deiner Kombinationsgabe anhand ihrer Antworten auf deine Fragen und mithilfe deiner Werkzeuge, wen du hineinlässt und wem du den Zutritt verweigerst.

Besucher ins Gefängnis zu schicken, sie versehentlich in Stücke zu sprengen oder sie fröhlich ihres Weges ziehen zu lassen, gehört alles zu deinem Job. Aber Vorsicht! Wen du durch das Burgtor lässt, entscheidet über das Schicksal des Königreichs. Bringe Sprawl und seine wunderlichen und schrulligen Bewohner dazu, einer königlichen Hochzeit mit einem von zwei Königreichen zuzustimmen, die um eine Allianz wetteifern, und steh ihnen während der anschließenden Belagerung durch denjenigen bei, den du im Zuge dessen verärgert hast. Deine Entscheidungen können das Schicksal der Stadt und ihrer Bewohner bestimmen! Über 100 vollständige Charaktere gibt es in Lil’ Guardsman, Gold kann für Upgrades verwendet werden, und ihr könnt die Zeit wie in Life is Strange zurückdrehen…