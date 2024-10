Like A Dragon: Yakuza bekommt neuen Amazon Prime Video-Trailer

Amazon hat einen neuen Trailer für die Prime Video-Serie Like A Dragon: Yakuza veröffentlicht, der bei uns zu sehen ist.

Mehr zu Like A Dragon: Yakuza

Unter der Regie von Masaharu Take (100 Yen Love) und Kengo Takimoto (Kamen Teacher) spielt die Serie Ryoma Takeuchi (Kamen Rider Drive) als Kiryu Kazuma. “Dieses japanische Action-Drama taucht in die dunkle Unterwelt der Yakuza ein und erforscht das universelle Thema der Familie nicht nur durch Blutlinie, sondern auch durch Verbindungen zwischen Yakuza-Bossen und ihren Untergebenen, Waisen und ihren Betreuern sowie Mentoren und Schülern”, heißt es in einer offiziellen Beschreibung. “Diese Beziehungen sind manchmal von tiefer Zuneigung und manchmal von intensiven Konflikten geprägt, die alle auf komplizierte Weise miteinander verflochten sind. Die Geschichte spielt in der fiktiven Stadt Kamurocho und entfaltet sich über zwei sich schneidende Zeitlinien hinweg – 1995 und 2005.“

“1995 wollen Kiryu und seine Freunde Nishiki, Yumi und Miho wollen ihrem restriktiven Leben entkommen und planen einen Überfall in einer örtlichen Spielhalle. Die Spielhalle steht jedoch unter der Kontrolle der Dojima-Familie, einer mächtigen Yakuza-Organisation, die Kamurocho regiert. Sie tauchen in die von Yakuza kontrollierte Unterwelt von Kamurocho ein. Kiryu wird im Jahr 2005 aus dem Gefängnis entlassen. Er erfährt von Detective Date, dass seine Freunde in Gefahr sind und beschließt, nach Kamurocho zurückzukehren, um sie zu beschützen. Ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, da die Spannungen zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz an einem Siedepunkt sind.“ Die Serie startet am 24. Oktober – freut ihr euch darauf?