Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii angekündigt

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii angekündigt. Was wird das für ein Mash-up?!

Mehr zu Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Das Spiel wurde während eines Live-Streams am Freitag bekannt gegeben und wird am 28. Februar 2025 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam veröffentlicht. Das Spiel ist ein Action-Adventure-Titel – kein RPG wie die jüngsten Spin-offs – mit dem beliebten wiederkehrenden Charakter Goro Majima in einer Geschichte, die direkt dem Plot von Like A Dragon: Infinite Wealth zu folgen scheint. “Goro Majima, ein berüchtigter Ex-Yakuza, findet sich plötzlich auf einer abgelegenen Insel im Pazifik schiffbrüchig wieder”, heißt es in einer Zusammenfassung des Spiels. „Er kann sich nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnern und setzt die Segel auf der Suche nach Hinweisen auf seine verlorenen Erinnerungen, begleitet von einem Jungen namens Noah, der ihm das Leben gerettet hat.“

Es dauert nicht lange, bis sie in einen Konflikt zwischen halsbrecherischen Kriminellen, modernen Piraten und anderen Schurken um einen legendären Schatz verwickelt sind. Die Spieler*innen können eine Crew zusammenstellen, ihr Piratenschiff aufrüsten, gegen andere Schiffe kämpfen und auf dem offenen Meer segeln, um Orte wie Hawaii (eingeführt in Infinite Wealth), Rich Island (eine kleine, isolierte Insel) und Madlantis (ein Schiffsfriedhof, auf dem sich gefährliche Piraten versammeln) zu entdecken. Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird Minispiele wie Crazy Delivery, Dragon Kart, Outfits und Karaoke enthalten. Das Spiel wird auch neue Live-Action-Inhalte namens Masura’s Love Journey enthalten, wie RGG enthüllte. Klingt schräg und ist es auch – so sieht alles in Action aus!